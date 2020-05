Kerstin Rinne kirjoitti mielipidesivulla (HS 25.5.), että Jätkäsaaressa tyhjät tontit ovat vuosia sotkuisina avovarastoina tai epämääräisinä parkkipaikkoina keskeisilläkin paikoilla. Hänen mielestään Jätkäsaaresta saisi viihtyisämmän pienillä maisemointitoimilla.

Suomen suurimman asuntorakennustyömaan, Jätkäsaaren, pinta-ala on kasvanut kymmenen vuoden aikana meritäyttöjen ansiosta peräti 16 hehtaaria. Viimeiset meritäytöt toteutetaan alueella parin vuoden sisällä. Meritäyttöihin on tarvittu maa- ja kiviaineksia yli kolme miljoonaa kuutiota eli 30 Eduskuntatalon tilavuuden verran. Alueen länsiosa on toiminut samalla myös maa- ja kiviainesten kierrätysalueena, joka on mahdollistanut Jätkäsaaren resurssitehokkaan rakentamisen.

Maamassojen kierrättämisellä on vähennetty merkittävästi työmaaliikennettä ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä neitseellisten maa-ainesten käyttöä.

Kierrätysalue on supistunut suunnitelmallisesti alueen rakentamisen edetessä kohti ranta-alueita, ja viimeisenä iso kivikasa päätyy meritäyttöihin todennäköisimmin vuonna 2022. Siihen asti kierrätysalue ei ole näköala- tai retkipaikka vaan työmaa-aluetta, joten siellä kulkemista tulee turvallisuussyistä välttää.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisella massojen kierrätyksellä Helsinki on säästänyt vuosina 2014–2019 yhteensä 47 miljoonaa euroa rahaa, 6,9 miljoonaa litraa polttoainetta ja 17 100 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Alueella sijaitsevat kivikasat toimivat myös painopenkereinä, jotka tiivistävät maata. Kun ranta-alueita aletaan seuraavien vuosien aikana rakentaa, on maa vuosien saatossa painunut lähelle lopullista tasoaan. Näin säästetään rakennusten ja tonttien rakennuskustannuksissa.

Edellä mainitut esirakentamistoimet eivät siis ole rakentamisen esteenä vaan päinvastoin mahdollistavat sen. Samaan aikaan nyt maamassojen alla olevilla tonteilla on jo suunnittelu käynnissä ja niiden toteutus etenee suunnitellussa aikataulussa.

Jätkäsaaren rakentaminen uudeksi asuinalueeksi käynnistyi vuonna 2009 tavarasataman poistuttua alueelta. Rakentaminen on siitä saakka edennyt suunnitelmallisesti esirakentamisen, katu-, puisto- ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä tonttien rakentamisen osalta.

Tällä hetkellä alueella asuu jo noin 9 000 uutta asukasta ja noin 1 500 asuntoa on parhaillaan rakenteilla. Jätkäsaari valmistuu kokonaan arviolta vuoteen 2030 mennessä.

Outi Säntti

va. aluerakentamispäällikkö

Mikko Suominen

massakoordinaattori

Helsingin kaupunki

