Korona­viruksen varjoon jäi keväällä monta kiinnostavaa asiaa. Yksi niistä oli Princetonin yli­opiston tutkijoiden Anne Casen ja Angus Deatonin teos Deaths of Despair and the Future of Capitalism.

Case ja Deaton ovat samat tyypit, jotka paljastivat vuoden 2015 tutkimuksessaan, että heikosti koulutettujen valkoisten amerikkalaisten kuolleisuus oli lähtenyt kasvuun. Ilmiön taustalla olivat heidän mukaansa kipulääkkeet, alkoholi ja itsemurhat. Tutkijat nimittivät löy­töään ”epätoivon kuolemiksi”.

Tutkimus otettiin aluksi Yhdys­valloissa vaisusti vastaan, sillä valtakulttuurin myötätunto oli varattu sorretuille vähemmistöille, ei huono-osaisille valkoisille.

Ääni kelloissa muuttui vuotta myöhemmin, kun epätoivon epidemian yhteiskunnalliset seuraukset paljastuivat: vihaiset valkoiset ratkaisivat Donald Trumpin valinnan Yhdysvaltain presidentiksi.

Uudessa kirjassa Case ja Deaton kaivavat kriisin juuria entistä syvemmältä. Heidän mukaansa kuolemien takana on talouden nopea muutos, jonka vaikutuksia ovat vahvistaneet amerikkalaisen yhteiskunnan erityispiirteet, kuten surkea julkinen terveydenhoito sekä aseiden ja kipulääkkeiden helppo saatavuus.

”Emme vastusta kapitalismia”, Case sanoi pariskunnan videohaastattelussa Politics & Prose -kirja­kaupassa maaliskuussa. ”Uskomme kapitalismiin, mutta se pitää palauttaa raiteilleen niin, että se hyödyttää meitä kaikkia.”

Tutkijoiden mukaan valkoisten duunarien hätä on talouden muutoksen toinen aalto. Ensimmäinen koettiin 1960–1970-luvuilla, kun teh­taat lähtivät perinteisistä teollisuuskaupungeista, kuten New Yorkista, Chicagosta ja Philadelphiasta.

Silloin nähtiin samoja asioita kuin nyt: työttömyyttä, perheiden hajoamista, huumeita ja kuolemia. Mutta koska ensimmäinen aalto osui varsinkin mustiin miehiin, ilmiötä ei pidetty taloudellisena vaan moraalisena kriisinä, johon vastattiin sulkemalla mustat vankilaan.

Nyt kun mustien crack on vaihtunut valkoisten opioideihin, päättäjät puhuvat hoidosta eivätkä rangaistuksista.

Mikä tapahtuu Yhdysvalloissa, tapahtuu usein seuraavaksi Suomessa. Käykö niin myös epätoivon kuolemien kohdalla? Merkkejä siitä on.

Casen ja Deatonin mukaan talousongelmat eivät johda kuolemiin suoraan vaan mutkan kautta. Kun työpaikat katoavat, perässä menevät perheet ja sosiaaliset instituutiot, kuten ammattiyhdistykset ja kirkot.

Sosiaalinen luhistuminen jättää ihmisen heitteille ja eksyksiin – tilaan, jota ranskalaissosiologi Émile Durkheim nimitti ”anomiaksi”. Anomia ajaa ihmistä kohti itsetuhoa erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa ihminen kokee menettäneensä jotain, mitä hänellä ennen oli.

Myös Suomessa taloudellinen huono-osaisuus johtaa yhä useammin perheettömyyteen. Syrjäytyneiden miesten yksinäisyys on tunnettu pitkään, mutta Turun yliopiston tutkija Marika Jalovaara on havainnut perheettömyyden yleistyvän nyt vähemmän koulutetuilla naisilla.

”Työssäkäynnillä on voimakas yhteys perheenmuodostuksen kaikkiin vaiheisiin: avo- ja avioliittojen solmimiseen, niiden pysyvyyteen ja lastensaantiin”, Jalovaara kirjoitti artikkelissaan.

Sama koskee toista Casen ja Deatonin mainitsemaa epätoivon ennettä: yhteisöllisyyden rapautumista. Niin kirkon, ay-liikkeen, puolueiden kuin monien yhdistystenkin jäsenmäärät ovat Suomessa laskussa.

Elinikä ei ole Suomessa kuitenkaan kääntynyt laskuun, ei ainakaan vielä.

Suomessa epätoivon kuolemista ei ole puhuttu, vaikka olisi ehkä pitänyt. Maaseudun tyhjeneminen eli 1960–1970-lukujen suuri muutto oli raakaa menoa. Alkoholinkäyttö ja itsemurhat ampaisivat ylös.

Tilannetta voi verrata Casen ja Deatonin kirjassaan kuvailemaan epätoivon ensimmäiseen aaltoon. Kuten Yhdysvalloissa, yksilöiden hätä jäi Suomessakin sen alle, että enemmistön elintaso nousi ja elämä parani.

Murroksen toinen aalto on alkanut myös Suomessa. Pulassa ovat olleet varsinkin pienemmät kau­pungit. Ja sen päälle saatiin nyt vielä koronavirus ja talouskriisi.

Suomi ei ole Yhdysvallat, mutta samassa maailmassa mekin elämme. Siksi epätoivon epidemiaan kannattaa Suomessakin varautua.

Kirjoittaja on HS:n Kuukausiliitteen toimittaja.