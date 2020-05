Helsingin Sanomat on kirjoittanut, millaiset mahdollisuudet innovatiivisella museorakentamisella voisi olla Helsingin ja jopa Suomen vetovoiman kehittämisessä (HS Kulttuuri 5.5. ja 20.5.).

Koronaviruspandemian jälleenrakennusaika on otollinen hetki vaikuttaville investoinneille julkiskohteisiin. Toivottavasti Helsingissä on rohkeutta ja viisautta rakentaa elpymistä ja uutta kasvua myös innovatiivisiin julkiskohteisiin panostaen.

Resepti ei ole Helsingille uusi. Kaupunkia on kehitetty monessa historian vaiheessa kaupunkikuvaa muovanneilla rakennushankkeilla, joiden taakse on yhdistynyt toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta: valtiosta ja kaupungista yksityisiin kansalaisiin ja yrityskentästä ylioppilaskuntaan. Kun valmistaudumme oman aikamme suureen jälleenrakennukseen, on hyvä hetki kysyä, mitkä ideat leimaavat tätä sukupolvea – kuvaavat meidän unelmaamme tulevaisuuden kaupungista?

On helppo yhtyä apulaispormestari Nasima Razmyarin (sd) näkemykseen, että Etelärantaan suunniteltu arkkitehtuuri- ja designmuseo voisi olla uuden alun symboli kriisin jälkeisessä ajassa. Tällainen supermuseo voisi olla uuden ajan airut myös kaikille yhteisen, inklusiivisen kaupunkirakentamisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Muotoiluajattelua tarvitaan kriisin jälkeisessä yhteiskunnassa entistä enemmän.

Haastavina aikoina tarvitaan innostavia visioita, ravistavia ideoita ja optimismia, mutta vielä vaikuttavampaa on niiden todeksi tekeminen. Sitoutuminen yhteisiin kunnianhimoisiin tulevaisuushankkeisiin luo toivoa meille kaikille.

Antti Kerppola

toimitusjohtaja, Ylva

OECD:n kestävän kasvun työryhmän jäsen

