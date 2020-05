Erasmus+ -ohjelma on yksi Euroopan unionin onnistuneimmista ohjelmista. Sen kautta jo yli yhdeksän miljoonaa ihmistä on päässyt vaihtoon tai saamaan muuta kansainvälistä kokemusta. On laajasti jaettu yhteinen tavoite, että jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus kansainvälistyä, ja siksi Erasmus+ -ohjelmaa on haluttu kasvattaa.

Tänä keväänä koronaviruskriisi on kuitenkin vaikuttanut voimakkaasti erityisesti kansainväliseen liikkuvuuteen. Vaihto-opiskelijat on kutsuttu laajasti takaisin kotimaihinsa ja jopa neljäsosa opiskelijavaihdoista on peruttu kokonaan koronaviruksen takia.

Noin 40 prosenttia vaihdossa olleista nuorista on kokenut merkittäviä vaihtoon liittyviä ongelmia; he eivät esimerkiksi ole päässeet matkustamaan kotimaihinsa tai he ovat kohdanneet vaikeuksia majoituksen kanssa.

Moni opiskelija on lisäksi suunnannut katseensa jo syksyyn tai tuleville vuosille. Mietitään, toteutuuko suunniteltu vaihto ja uskallanko lähteä.

Kansainvälinen liikkuvuus on tärkeää, ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan toimia. On viestittävä selvästi vaihtoehdoista sekä Suomeen jääneille kansainvälisille opiskelijoille että maailmalle lähteneille tai vaihtoaan odottaville.

Vaihto-ohjelmiin osallistuneiden opiskelijoiden koronaviruskriisistä johtuvat ylimääräiset kulut tulee kompensoida. Kuten komissio on ohjeistanut, vaihto-ohjelmien sääntöjä on tärkeä soveltaa mahdollisimman joustavasti ja esimerkiksi tarjota ohjelmiin jo valituille mahdollisuus lykätä osallistumistaan vuodella.

Henkistä tukea tulee olla riittävästi tarjolla niille, joiden mielenterveyteen tilanne on vaikuttanut. Vaihto-opiskelijoiden ei myöskään tulisi menettää kokonaista lukukautta tai -vuotta kriisin vuoksi, vaan nyt on erityisen tärkeää tarjota laajasti mahdollisuuksia suorittaa opintopisteitä kansainvälisten virtuaalikurssien kautta. Kansainvälisyys on myös paljon muuta kuin rajat ylittävää matkustamista.

Akuuttien ongelmien lisäksi nähtäväksi jää, mitkä ovat koronaviruskriisin vaikutukset kansainväliseen liikkuvuuteen pidemmällä aikavälillä. Palautuuko ihmisten matkustusinto nopeasti entiselle tasolleen vai otetaanko kansainvälistymisessä vuosien takapakkia?

Jälkimmäinen tilanne olisi erittäin harmillinen, kun tiedämme paljonko iloa ja hyötyä vapaus liikkua on tuonut. Siksi tarvitaan erityistä tukea, kannustusta ja resursseja kansainväliselle liikkuvuudelle kriisin aikana ja etenkin sen jälkeen.

Janika Takatalo

kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

