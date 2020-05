Näinä päivinä osa tuoreista ylioppilaista huokaisee onnesta. Mielekäs opiskelupaikka irtosi pitkäjänteisen koulutyön palkintona.

Tänä keväänä monen yhtä ahkeran ja määrätietoisen nuoren hartiat painavat tolkuttomasti. Ymmärrys, mitä haluaa isona tehdä, on löytynyt, ja halu opiskelemaan on valtava. Pääsykokeeseen valmistautuminen on aloitettu jo viime vuoden syksyllä.

Lukeminen kannattaa aina. Vaan näin ei ole. Korkeakouluvalintojen pelisääntöjä muutettiin kesken pelin.

Valintakokeista on tehty mielivaltaisia mitään mittaamattomia maratonmatkoja. Hyvin harva ylittää maaliviivan. Matkalle jäi moni murtunut mieli ja hauras itsetunto. Miten väärin voivat korkeakoulujen valinnoista päättävät toimia! Eivätkö he ole oppineet itse mitään oppimisen tiestä?

Suomi ei menesty ilman näitä nuoria. Tänä keväänä tulisi auttaa kaikkia eikä vain niitä, joilla oli hyvä lukupää ja määrätietoisuus 15-vuotiaasta lähtien. Oliko sinulla?

Ahkeran pääsykokokelaan äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

