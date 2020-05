Helsingin Sanomat kertoi (21.5.) Pirkkolan monitoimihallin rakentamisesta. Jutusta saattoi saada käsityksen, että asiasta päätettiin vasta 19.5. pidetyssä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa. Näin ei ole. Kyseessä on toimeenpanovaihe, jossa hyväksyttiin vain vuokrasopimus.

Hanke on ollut kaksi kertaa lautakunnan ja kaksi kertaa kaupunginhallituksen käsittelyssä. Niissä hanketta on puollettu. Kaupunginvaltuusto ja kaikki valtuustoryhmät ovat yhteisesti hyväksyneet alueen kaavan, jossa alue on merkitty ”urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi”. Alueen havainnekuvissa hallirakennus näkyy suunnitelmana jo vuonna 2013.

Monitoimihallille on myönnetty jo rakennuslupa, joten ympäristöön liittyvät asiat on käsitelty eikä päätöksistä ole valitettu. Asia on ollut vireillä eri tasoilla jo kolme vuotta.

Halliyhtiö on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys, ja hankkeen vetäjät ja eri alojen asiantuntijat ovat tehneet pro bono -työtä kolmen ja puolen vuoden ajan arviolta kuuden henkilötyövuoden verran. Hallin omarahoitusosuus tulee yksityishenkilöiltä. Hankkeelle on myönnetty myös valtionapu.

Vasemmistoliitto ja vihreät esittivät lautakunnassa asian pöytäämistä jo toiseen kertaan ja tämän jälkeen asian palautusta valmisteluun. Tämä tarkoittaa käytännössä koko hallihankkeesta luopumista. Mikäli tämä hanke olisi jouduttu keskeyttämään, helsinkiläisten liikuntaolosuhteiden parantamisesta olisi hukattu arviolta kuusi miljoonaa euroa.

Toivon päätöksentekijöiltä johdonmukaisuutta ja Helsingiltä ennustettavuutta sopimuskumppanina. Mikäli kaavaa ei haluta noudattaa, se tulee avata, mutta yksittäisten hankkeiden kaataminen viime metreillä on vastuutonta politiikkaa.

Niilo Toivonen

kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen (sd), Helsinki

