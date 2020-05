Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö nousee toistuvasti esiin julkisessa keskustelussa. Tänä keväänä on puhuttanut nepalilaisten kokkien tilanne ja Olympiastadionin rakennustyöntekijät. Hyvä niin, sillä työperäinen hyväksikäyttö on Suomessakin vakava ongelma. Sen laajuus on myös työsuojeluviranomaisten tiedossa.

Työsuojeluviranomaiset – aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet – valvoivat ulkomaisen työvoiman käyttöä Suomessa viime vuonna yli 1 600 tarkastuksella. Valvontatulokset ovat jo vuosia osoittaneet sen, että ulkomaisen työvoiman palkkauksessa rikotaan jatkuvasti yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä. Viime vuonna Etelä-Suomessa tehdyssä valvonnassa palkkauksessa löytyi puutteita 68 prosentissa rakennusalan ja 59 prosentissa ravintola-alan tarkastuksista.

Valvonta siis löytää ulkomaisten työntekijöiden palkkauksen laiminlyöntejä, mutta keinot puuttua niihin ovat riittämättömät. Työsuojeluviranomainen voi antaa niistä työnantajalle ohjeita mutta ei minkäänlaisia sanktioita. Rikosepäilyt ilmoitetaan poliisille. Mutta vaikka työsyrjintärikokset ovat rikoslain mukaan rangaistavia, valvonnassa havaitut ulkomaalaisten palkkauspuutteet johtavat harvoin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin työnantajille.

Toinen ongelma on, että työsuojeluviranomaisen on usein mahdoton selvittää, miten paljon työntekijä oikeasti tekee töitä. Näin ollen on vaikea arvioida, onko työntekijälle maksettu palkkasumma ollut Suomen yleisen palkkatason mukainen.

Jos ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä halutaan aidosti vähentää, on varmistettava, että viranomaisilla on todelliset keinot puuttua siihen. Hallitusohjelmassa yhdeksi ratkaisukeinoksi on esitetty hallinnollista sanktiota alipalkkaukseen puuttumiseksi.

Se, mihin työsuojeluviranomaisten halutaan pystyvän puuttumaan ja millä keinoin, on viime kädessä poliittinen päätös.

Eerik Tarnaala

työsuojelun vastuualueen vt. johtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

