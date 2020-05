Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki (vas) ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaara (sd) moittivat (HS 27.5.) esitystä kahden terveysaseman ulkoistamisesta Helsingissä.

Palvelujen saatavuuden parantaminen on Helsingin kaupunkistrategian keskeinen tavoite. Väestön ikääntyessä terveysasemapalvelujen tarve kasvaa. Etenkin kiireettömään hoitoon on pitkä odotusaika, joka uhkaa vielä kasvaa koronaviruskriisin jälkeen. Maaliskuussa vain neljällä terveysasemalla T3 (kolmas vapaa lääkärin kiireetön ajanvarausaika) oli alle 20 vuorokautta, kun keskimääräinen tavoite on alle 10.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on ollut tilanteesta huolissaan. Toimenpiteitä onkin tehty: rekrytointia on tehostettu, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä johtamista kehitetty, sähköisiä palveluja lisätty ja palveluseteli on otettu käyttöön. Tämä ei ole kuitenkaan riittänyt, ja nyt tarvitaan uusia toimia.

Helsingin avoterveydenhuollon palveluista on omaa toimintaa nyt 98–99 prosenttia. Ulkoistuksella pyritään saatavuuden parantamisen ohella keräämään kokemuksia parhaista käytännöistä myös oman toiminnan kehittämiseksi. Ulkoistetun terveysaseman täytyy toimia samoin periaattein kuin muiden terveysasemien, joihin sen suoriutumista verrataan puolueettomassa arvioinnissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on myös edellyttänyt, että toiminta voidaan palauttaa kaupungille kokeilun päättyessä.

Valitut ulkoistuskohteet ovat tarkoituksellisesti eri osissa kaupunkia. Kannelmäki valikoitui kokeiluun väestörakenteen, lääkärivajeen ja tilatarpeen vuoksi. Viiskulman alueella väestö on ikääntynyttä ja palveluntarve lisääntynyt.

Kaupunkilaisen näkökulmasta ei ole oleellista, kuka palvelun tuottaa, kunhan se on laadukasta ja helposti saatavilla. Nyt on uskallettava kokeilla uusia toimintamalleja helsinkiläisten peruspalvelujen saatavuuden takaamiseksi.

Seija Muurinen

Sami Heistaro

Maritta Hyvärinen

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä (kok), Helsinki

