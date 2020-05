Valtuutetut Anna Vuorjoki (vas) ja Ville Jalovaara (sd) epäilivät (HS Mielipide 27.5.), ettei Helsingissä ole syytä kokeilla kahden terveysaseman hankintaa ostopalveluna. Hoitoon pääsy on kuitenkin ollut haasteellista jo pitkään, ja ongelmaa on pyritty korjaamaan monin tavoin.

Kannelmäen ja keskustan alueiden suunnitellun määräaikaisen ostopalvelukokeilun aikanakin helsinkiläisiä palvelee edelleen 22 kaupungin omaa terveysasemaa. Ostamalla näiden lisäksi palveluita yksityiseltä saadaan lisää lääkäreitä ja hoitajia palvelemaan helsinkiläisiä ja samalla tärkeää vertailua omien ja ostopalveluiden välillä. Ulkopuolisille tuottajille maksetaan sama korvaus kuin mitä Helsingin oma tuotanto maksaa, ja toiminta järjestetään samoin periaattein kuin kaupungin omilla asemilla. Rahastaminen ei ole mahdollista.

Kokeiluun ehdotetaan kahta sosioekonomisesti erilaista aluetta, jotta saadaan keskinäistä vertailua. Sekä Viiskulmassa että Kannelmäessä on ollut pitkiä jonoja ja vaikeuksia saada pysyvää henkilökuntaa. Kannelmäen tilat ovat huonokuntoiset, ja niistä olisi muutenkin luovuttava pian. Viiskulman alueella väestönkasvu on suurta. Alue valikoitui kokeiluun myös siksi, että yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa alueella voimakkaimmin Helsingissä. Eläkeläiset eivät kuulu työterveyshuollon piiriin vaan käyttävät paljon julkisia terveysasemia.

Ostopalveluiden hankkiminen on kokeilu hoitoon pääsyn parantamiseksi. Päähuomion on jatkossakin oltava oman toiminnan monipuolisessa kehittämisessä. Koronaviruspandemia aiheuttaa joka tapauksessa hoitovajetta, johon on aktiivisesti vastattava. Tarvitsemme sekä lisäresursseja että monenlaisia uusia toimintatapoja perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Julkiset terveysasemat ovat jatkossakin Helsingin terveydenhuollon perusta.

Reetta Vanhanen

valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr)

Kati Juva

kaupunginvaltuutettu, sote-lautakunnan jäsen (vihr), Helsinki

