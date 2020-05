Helsingin Sanomat uutisoi laajasti (24.5.) hallinnon ja varsinkin valtioneuvoston kanslian nihkeydestä avata korona-aineistoja, oikeusoppineiden mielestä julkisuuslain vastaisesti. Toimintakulttuurissa on ongelmaa.

Pääministeri onneksi selväsanaisesti puolusti avoimuutta. Ruotsin koronatiedotuksen sisällöstä vastaa pääasiassa yksi asiantuntija. Ulkomailla ja myös Ruotsissa on kritisoitu, ettei hän ota huomioon kaikkia esiin nousseita faktoja.

Koronaviruskriisi maailmalla on opettanut, että päädytään katastrofiin, ellei asiantuntijoita kuunnella. Mutta olisi syytä kuunnella myös niitä asiantuntijoita, joilla ei ole virallista asemaa. Omat virhepäätelmät on erityisen vaikea huomata, ja siksi vertaisarviointi on tieteessä niin tärkeää.

Tieteellinen menetelmä on paras tapa tuottaa ymmärrystä. Sen ytimessä ovat avoimuus ja kohtelias keskustelu, jossa kritisoidaan ja hylätään havaintojen kanssa yhteensopimattomia väitteitä. Parhaimmillaan syntyy jaettu ymmärrys: näkemysten synteesi ja kuvaus siitä, mistä erimielisyydet johtuvat.

Koronaviruskriisin päätöksenteossa kannattaisi käydä samanlaista keskustelua arvoilla ja tavoitteilla täydennettynä. Nyt tieteellistä ymmärrystä on alihyödynnetty.

Koronaviruksen leviämismalleja on julkaistu sekä meillä että maailmalla. Hallitus kuitenkin perustaa toimensa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen malliin, jonka yksityiskohtia ei ole voinut tutkia ja verrata. Malli olisi teknisesti helppo julkaista. Nyt on hukattu yhteisen oppimisen tilaisuuksia ja murennettu tutkijoiden ja kansalaisten luottamusta. Ei riitä, että korona-aineistoja julkaistaan lain vaatimalla tavalla. Hallituksen tulisi aktiivisesti edistää kulttuurin muutosta ja luoda toimintaympäristö, jossa avointa poliittista keskustelua voi käydä tieteen periaattein ja jonka päätelmiä kuunnellaan valmistelussa.

Kansalaisyhteiskunnasta löytyisi asiantuntijoita ja fasilitaattoreita. Mutta työtä on liikaa tehtäväksi vapaaehtoispohjalta. Kunnon resursointi maksaisi itsensä nopeasti takaisin. Laaja yhteistyö auttaisi meidät nopeammin ulos koronaviruksen aiheuttamista ongelmista.

Jouni Tuomisto

puheenjohtaja

Tarmo Toikkanen

toiminnanjohtaja. Open Knowledge Finland ry

