Yhteiskunnassamme on edelleen visusti vaiettuja asioita, jotka tapahtuvat vain neljän seinän sisällä. Eräs sellainen akuutti ja yleistyvä ilmiö on niin kutsuttu tekniikkaraivo.

Nämä ihmiset tunnistaa siitä, että he hokevat, kuinka syvältä esimerkiksi uusi Windows 10 -käyttöjärjestelmä on. Kotona he eivät vain hoe tätä, vaan he huutavat sen ääneen. Usein. Tähän on harmillisen hankala ottaa kantaa, koska yleensä tekniikkarajoitteisen ihmisen läheinen ei ole ollut suunnittelemassa Windows 10 -käyttöjärjestelmää eikä ymmärrä, missä kohtaa suunnittelu on mennyt metsään.

Tekniikkarajoitteinen ihminen ei välttämättä osaa kommunikoida niin, että muut häntä ymmärtäisivät. Hän saattaa huutaa pyyntöjä suorittaa tietokoneella asioita, joita on jopa lisäkysymysten avulla mahdotonta tulkita. Lopulta tilanne on niin ahdistava, että kun jälleen kerran kysymys ”mistä tämä laitetaan päälle” päästetään ilmoille, alkavat läheisten katseet harhailla epätoivoisesti pitkin seiniä etsien exit-kylttiä, usein sitä löytämättä.

Tekniikka ei ole leikin asia. Tekniikkaraivo aiheuttaa läheisille stressiä, jonka yhteys diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin on kiistaton.

Ei enää Ylen atk-kursseja senioreille. Ei verkkopankkipakkoa. Palvelut takaisin tiskeille ja virastoihin.

Päästetään tekniikkarajoitteiset vapaaksi bittiviidakosta. Ei sen takia, että se olisi heille helppoa, vaan sen takia, ettei yhdenkään läheisen tarvitse kärsiä tekniikkaraivosta.

Vaimo

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.