Kuva: Sami Kero / HS

En ole uskoa silmiäni. Juutalainen pappi seuloo laakeaan astiaan kaadettuja riisinjyviä ja poimii joukkoon eksyneet hyönteiset. Riisit näyttävät siistin valkoisilta, mutta silti rabbi käy jokaisen jyvän läpi. Kosher-ravintolan papin tehtävä on varmistaa, että paikan ruoka noudattaa juutalaisen uskonnon puhtaussääntöjä. Ne kieltävät muun muassa hyönteisten syömisen.

Vuosien takainen tv-ohjelma Israelin Tel Avivista mietityttää edelleen. Miten voi ehtiä seulomaan ison ravintolan riisit käsin? Mitä se maksaa asiakkaalle? En ole perillä israelilaisten pappien palkkatasosta, mutta kuvittelisin, että se on korkeampi kuin keittiöapulaisten. Vielä enemmän vaivaa ajatus toimenpiteen tehosta. Voiko ötököiden syömiseltä välttyä? Osa lentelijöistä on niin pieniä, ettei niitä erota pirukaan.

Ei tarvitse olla juutalainen tunteakseen vastenmielisyyttä ruoassa olevia ötököitä kohtaan. Pari vuotta sitten vallinnut hyönteisruokabuumi jäi hetkelliseksi. Sirkat eivät olleetkaan uusi sushi, vaikka on tietysti eri asia syödä myslin sekaan tarkoituksella lisättyjä sirkkoja kuin saada vahingossa suuhunsa samaa mysliä popsiva ötökkä.

Yhdysvalloissa on viime viikkoina koettu pieni kohu mansikoista löytyneistä toukista. Tiktok-palvelussa on jaettu videoita, joissa käyttäjät liottavat mansikoita vahvassa suolavedessä ja saavat näin marjojen sisällä olevat hedelmäkärpäsen toukat luikertelemaan ulos. Vaikka toukat ovat miltei mikroskooppisen pieniä eikä niitä ole läheskään kaikissa mansikoissa ja ne on todettu ihmiselle vaarattomiksi, puhkesi paniikki. Monille ajatus toukista on niin puistattava, että puolen tunnin suolavesikylpy mansikoille ja sitä seuraava perusteellinen huuhtominen eivät ole liiallinen vaiva. Makuhaittaa ei viitsi edes ajatella.

En tiedä, piinaavatko piilomadot suomalaisia mansikoita, enkä haluakaan tietää. Olen valinnut kieltämisen. Siinä missä mieheni tarkistaa jokaisen poimimansa vadelman, jotta pakastusrasiaan ei pääsisi yhtään matoa, minä en ajattele marjoihin piiloutuneita luteita ja pikkupörriäisiä. Haluan syödä marjoja paljon ja täyttää talvisäilön nopeasti. En kurkkaa vadelman sisälle, koska siihen menisi aikaa. Syönkö samalla muutaman madon? Pliis, älä kysy.

Ehkä kieltämisen sijaan kyse onkin hyväksymisestä. Yhdysvalloissa professori valisti mansikkapaniikkiin joutuneita: ”Jos syöt tuoretta ruokaa, syöt väistämättä hyönteisiä.”

Kirjoittaja on Glorian ruoka & viinin toimituspäällikkö.