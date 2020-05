Muut lehdet

Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa toimituspäällikkö Jussi Eronen palaa vuoteen 1997, jolloin kokoomusta johtanut Sauli Niinistö ihmetteli, miksi ”läpipääsemättömien ryteiköiden” sekä ”torakoiden ja tupajumien” takia suomalaiset suojelisivat leivän suustaan.

”Vuonna 2020 sointi aiheen ympärillä on muuttunut toiseksi.”

”Luonnon monimuotoisuutta heikentävä biodiversiteettikriisi on julkisuudessa koronan varjossa, mutta ongelmana se on syvempi. Uhan alla ovat elämän kannalta keskeiset asiat: pölytys, ravinteiden kierto, hiilinielut.”

”Olemme hyönteisten kanssa samassa veneessä. Ikiaikaisen järjestelmän mittasuhteita on vaikea hahmottaa. Tutkijoiden mukaan kasvien ja pölyttäjähyönteisten liitto syntyi liitukaudella kymmeniä miljoonia vuosia sitten.”

”Nyt hyönteisten määrä on romahtanut ihmisten levittäytyessä kaikkialle betonikaupunkeineen, hakkuuaukkoineen, torjunta-aineineen ja yksipuolisine peltoineen.”

”Vihannesten, hedelmien ja marjojen tuotanto kärsii. Ravinnosta on maailmalla vaikeampi saada terveydelle välttämättömiä A- ja C-vitamiineja, rautaa ja foolihappoa.”

”Euroopan unioni päätti vuonna 2011 pysäyttää alueensa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Suomi sitoutui tähän Jyrki Kataisen pääministerikaudella, mutta tavoite on luisunut käsistä kaikilta Juha Sipilästä Sanna Mariniin.”

”Pulma on ollut sama kuin vuoden 1997 valtiovarainministerillä: meillä on aina jotain tärkeämpää. Jokaisella maapallon hallituksella on sama pulma.”

”Vuoden 2020 tavoite epäonnistui, joten suojelutoimia on jatkettava.”

Kansan Uutisten pääkirjoituksessa päätoimittaja Sirpa Puhakka arvioi EU:n elpymispakettia.

”Koronakriisistä kärsiville EU-maille on luvassa lievää helpotusta EU:n komission elpymispaketin kautta. Elpymispaketti on synnyttänyt vankkoja rintamalinjoja eri tahoille jo ennen julkistamista.”

”Elpymispaketti on vetänyt rajalinjoja pohjoisen ja etelän välille, ja se – kuten koronapandemia ylipäänsä – on nostattanut keskustelua myös EU:n ja euroalueen yhtenäisyydestä.”

”Suhtautuminen tiukkaan talouskuriin on EU:ssa vedenjakajalla. Pitkän linjan talousvaikuttaja Sixten Korkman on perännyt yhteisvastuullisuutta vedoten koronapandemian aiheuttamaan poikkeukselliseen talouskriisiin.”

”Korkmanin mukaan pisara solidaarisuutta Saksan ja Ranskan malliin olisi Suomessakin paikallaan.”

”Ennestäänkin velkaantuneet maat ovat joutuneet ennakoimattomaan tilanteeseen. Vientiin nojaavan Suomen kannalta ei ole hyväksi pistää ylivelkaantuvia maita polvilleen.”