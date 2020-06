Yksinhuoltajana ilmoitin vuoden alussa lapseni Leirikesä ry:n kesäleireille kolmeksi viikoksi. Nyt kun odottelen työnantajani lomautusilmoitusta, olen yrittänyt peruuttaa kyseisiä leiriviikkoja siinä kuitenkaan onnistumatta.

Peruutusehtojen mukaan leirivarauksen voi peruuttaa kuluttomasti 14 vuorokauden ajan varauspäivästä, jos leirijakson alkuun on yli neljä viikkoa. 14 vuorokauden peruutusajan jälkeen varaus on sitova, ja peruutuksesta veloitetaan täysi leirin hinta. Myöhemmin peruutuksesta voi saada maksunpalautusta tai peruutuksen voi tehdä toimistokulujen hinnalla, mikäli leirijakso on täysin loppuun varattu ja leirijakson varasijoille on ilmoittautunut asiakkaita.

Peruutusehdot ovat tässä poikkeustilanteessa kohtuuttomat, eikä Leirikesä ry ole tullut asiassa ollenkaan vastaan. Kolmen viikon leirijakso maksoi yhteensä 409 euroa, enkä ole saamassa siitä senttiäkään, sillä leirijaksot eivät ole loppuun varattuja eikä ketään ole varasijoilla. Tämä on iso rahasumma erityisesti yksinhuoltajille, joille on vielä tänä vuonna tulossa lomautuksia.

Leirikesään pettynyt

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

