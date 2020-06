Helsingin kaupunki ilmoitti 26. toukokuuta, että Sepän leikkipuisto onkesän kiinni eikä siellä järjestetä puistoruokailua kesäkuun alusta alkaen.

Päätös tarkoittaa sitä, että koko eteläisen kantakaupungin lapset laajalta ja erittäin tiheästi asutulta alueelta jäävät ilman palvelua juuri tänä kesänä, kun koronaviruksen takia moni lapsiperhe viettää kesän kaupungissa. Lomareissut ja mummolavierailut on peruttu. Lähipuisto tarjoaisi edes yhden paikan viettää kesää alueella, jossa lähimetsiä ulkoiluun ei ole.

Sepänpuisto on ollut alueen sydän, jossa lapsiperheet viettävät kokonaisia kesäpäiviä. Vielä aivan hiljattain Sepänpuiston henkilökunta suunnitteli tulevan ruokailun järjestelyjä. Mitä tapahtui? Tilaa isossa leikkipuistossa ja sen viereisellä tekonurmikentällä kyllä on. Jos henkilökuntaa tarvitaan lisää erityisjärjestelyihin, kesätyöntekijöitä on varmasti tarjolla.

Kun asuu eteläisessä Helsingissä, oman alueen palveluita, kuten jatkuvasti heikkeneviäjulkisen liikenteen yhteyksiä, ei edes kehtaisi yleensä puolustaa, jottei saisi elitistin leimaa. Kuitenkin tälläkin alueella on pieniä koululaisia, joille leikkipuiston tarjoama ruoka on päivän ainoa ateria kesän ajan.

Toivottavasti asiassa päädytään lasten kannalta reilumpaan ratkaisuun.

Suvi Kukkonen

Helsinki

