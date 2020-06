Toimittaja Vilma Timonen kirjoitti (HS Kolumni 29.5.), että korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus on järjetön viitaten ylioppilastodistuksen arvosanojen hyödyntämiseen valinnoissa. Timonen ehdotti, että valinnoissa pitäisi käyttää myös lukion päättötodistuksen arvosanoja.

Ajatus pitkäaikaisemman näytön hyödyntämisestä on hyvä. Päättötodistuksen arvosanojen käyttäminen valinnoissa olisi kuitenkin ongelmallista, sillä niiden vertailtavuus on heikko. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinneissa on käynyt ilmi, että sama osaaminen voi eri lukioissa tuottaa suuria eroja arvosanoissa, jopa usean numeron verran. Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen on yhdenvertaisempi vaihtoehto.

Ylioppilastutkintokaan ei ole täydellinen. Sen toteutusta ja käytäntöjä kuitenkin kehitetään jatkuvasti vertailtavuuden turvaamiseksi. Syksystä 2019 alkaen hyväksyttyjä arvosanoja on voinut myös uusia rajoituksetta.

Ensisijaisena tavoitteena on tietysti nopeuttaa korkeakouluun siirtymistä niin, että ylioppilaat eivät jää uusimislimboon. Jos kuitenkaan kaikille ei voida taata mieluisaa korkeakoulupaikkaa, ylioppilaskokeiden uusiminen on vaihtoehdoista inhimillisempi: uusia voi kaksi kertaa vuodessa ja paras arvosana jää voimaan, kun taas valintakokeissa kaikki panokset ovat yhdessä päivässä, ja työ aloitetaan joka vuosi alusta.

Timonen nosti esiin todistusvalinnan ongelmallisuuden myöhäisheränneiden kohdalla. Onkin tärkeää, että valintakoe ja muut reitit tarjoavat jatkossakin mahdollisuuden hakeutua korkeakouluun. Kevään 2020 uudistuksen keskeisin päätös oli luopua yhteispistevalinnasta eli valinnat tehdään joko suoran todistusvalinnan tai pelkän valintakokeen perusteella. Tällaista mallia olemme kannattaneet.

Koronatilanteesta johtunut äkillinen todistusvalintakiintiön kasvattaminen olisi sen sijaan saanut jäädä tekemättä.

Adina Nivukoski

puheenjohtaja, Suomen lukiolaisten liitto

