Pääministerimme vahvistivat viime elokuussa visiokseen, että Pohjolasta pitää luoda vuoteen 2030 mennessä maailman integroiduin alue. Olemme kuitenkin nyt valitettavasti kaukana tästä tavoitteesta. Eri maiden kansalliset covid-19-strategiat iskevät pahoin liikkuvuuteen raja-alueillamme.

Vuosien työ yhtenäisen Pohjolan puolesta ottaa taka-askelia, jos hallitukset eivät keskustele enemmän keskenään.

Epävarmuus aiheuttaa nyt ongelmia kymmenilletuhansille rajankävijöille, kun he eivät tiedä, minkä maan sääntöjä heihin sovelletaan muuttuneissa olosuhteissa. On pelättävissä, että tämä vaikuttaa suuresti niihin taloudellisiin mahdollisuuksiin, jotka syntyvät vapaan liikkuvuuden dynamiikasta.

Vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö läänien, kuntien, urheiluseurojen, koulujen ja palokuntien välillä ei nyt toimi. Vierailut kesämökeille, perhettä tapaamaan tai kauppakeskuksiin alueiden väärällä puolella on estetty. Elinkeinot kärsivät.

Tartuntasuojan täytyy ohjata poliittisia päätöksiä. Haluamme kuitenkin korostaa, että monia raja-alueiden ongelmia olisi voitu välttää paremmalla yhteistyöllä ilman lisääntyneitä terveysriskejä.

Kun Tanska päätti sulkea rajansa Ruotsiin, olisi ollut yhtä hyvät perusteet sulkea raja Tanskan sisällä Öresundissa ja Iso- ja Vähä-Beltissä. Covid-19:n levinneisyys oli pienempi Skånessa kuin Kööpenhaminassa ja Själlandissa. Rajojen sulkemista ei tehty Tanskan terveysviranomaisten suosituksesta.

Ruotsin ja Suomen rajalla Haaparannan ja Tornion välille on asetettu aidat ja estetty ihmisiä elämästä tavanomaista arkeaan työssä, koulussa, kaupankäynnissä ja perhe-elämässä. Kaupunkien yhteisellä torilla näemme tapaamisia, kun ihmiset puhuvat keskenään rajaesteiden ylitse. Kaikki tämä tapahtuu maailman rauhallisimmalla rajalla. Näin on, vaikka Ruotsin raja-alueella, Ruotsin Tornionjokilaaksossa ja Kalixissa on ollut merkittävästi vähemmän koronavirustapauksia kuin Suomen puolella Tornionjokilaaksossa ja Kemissä.

Jos emme toimi yhdessä, on vaara, että menetämme sen, mitä olemme rakentaneet 60 vuotta. Kun kriisi on ohitse, hyödyntävätkö ihmiset ja yritykset enää avoimien rajojen mahdollisuuksia?

Kriisin aikana on esiintynyt vihaa ja kansallismielisyyttä, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Pohjoismainen yhteistyö on rauhanprojekti. Nyt on toimittava yhdessä, jotta kansalaisten luottamus saadaan palautettua.

Ragnar Lassinantti, Norrbottenin läänin aiempi maaherra, sanoi radiopakinassa vuonna 1965 näin: ”Useimmat rajat ovat ihmisen käden työtä, ne voivat olla kansallisia, alueellisia, uskonnollisia tai poliittisia rajoja. Me ihmiset olemme luoneet ne. Ja rajan psykologia on, että ajattelemme harvoin rajan toiselle puolelle.”

Pohjoismaiden Rajaesteneuvoston jäseninä kehotamme Pohjoismaiden hallituksia keskustelemaan keskenään. Myös pandemiatilanteissa perinteinen pohjoismainen yhteistyö tulee asettaa pelkkien kansallisten näkökohtien edelle.

Sven-Erik Bucht

entinen maatalousministeri, Ruotsi

Bertel Haarder

entinen kulttuuri- ja kirkkoministeri, Tanska

Kimmo Sasi

entinen kauppa- ja eurooppaministeri, Suomi

