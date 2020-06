Muut lehdet

Savon Sanomat kirjoittaa, että suomalaiset ovat odottaneet kesä­kuuta malttamattomasti.

”Kesäkuun alussa talous ja julkinen elämä avautuvat monin tavoin koko ke­vään jatkuneiden koronarajoitusten jälkeen. Eniten julkista huomiota ovat saaneet ravintolat, mutta myös kulttuurilaitokset ja matkailukohteet kuten museot ja huvipuistot saavat avata ovensa.”

”Samoja tuttuja ohjeistuksia hygieniasta ja turvaväleistä on tietenkin hyvä seurata kaikkialla, missä on koolla enemmän kuin yksi henkilö. – – Tapahtumissa ja palveluissa järjestäjien on huolehdittava turvallisuuden puitteista, mutta viime kädessä vastuu on jokaisella ihmisellä.”

”Hallituksen linja yhteiskunnan asteittaisesta avaamisesta on kansanterveydellisesti kestävä. Rajua rajoitusten purkamista vaativat leikkivät populistisesti ihmisten terveydellä.”

”On parempi katsoa kuin katua. Se tarkoittaa, että kesäkuun alun toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava vähintään kaksi viikkoa, noin juhannusviikkoon asti, kunnes tiedetään, voidaanko avautumista jatkaa vai onko kenties jarrutettava.”

”Ihmiset liikkuvat kesä-Suomessa ja heidän on saatava liikkua vapaasti. Tästä kuitenkin seuraa väistämättä riski, että virus voi ryöpsähtää missä ja milloin tahansa.”

Hämeen Sanomat toteaa, että mikään ei palaa aivan entiselleen.

”Koronapandemia on edelleen syytä ot­taa vakavasti, ja meidän on opeteltava elämää ’uudessa normaalissa’.”

”Pöytävaraus on paras tapa varmistaa paikka, jos haluaa syömään juuri tietyllä hetkellä. Suunnitelmallisuus on valttia muidenkin palveluiden käytössä.”

”Talkoohenkeä, toisten huomioimista ja mielenmalttia tarvitaan vielä pitkään. Jotta toinen aalto vältetään tai se jää mahdollisimman lieväksi, meidän on edelleen huolehdittava hygieniasta ja riittävästä välimatkasta toisiin ihmisiin.”

Ilta-Sanomat muistuttaa, että viruksen aiheuttama vaara on vähentynyt muttei ole missään tapauksessa ohi.

”Jokaisen omat valinnat vaikuttavat, miten koronatilanne tästedes kehittyy – ja kumpaan suuntaan rajoituksia seuraavaksi säädetään.”

”Jos kansa muistaa ja malttaa jatkaa käsien pesemistä, hihaan yskimistä, etäisyyden ylläpitämistä ja kokoontumisten karttamista, ja jos epidemia jatkaa heikkenemistään, on rajoituksia mahdollista karsia lisää. Mutta jos kansa kirmaa kesälaitumille liiankin huolettomasti ja tartunnat karkaavat kasvuun, on rajoituksia kiristettävä uudestaan.”

Kainuun Sanomat pitää rajoituksiin nyt tehtyjä höllennyksiä terve­tulleina.

”Vanha viisaus kuuluu, että vapaus tuo vastuuta. Korona-aikaan tuo viisaus saa entistä painokkaamman merkityksen.”