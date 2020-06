Kulttuurisivujen jutussa ja kirja-arvostelussa (25.5.) annettiin ymmärtää, että ilmastonmuutos voidaan ratkaista siirtymällä kasvisruokailuun. Ainakaan Suomessa tämä ei pidä paikkaansa.

Lihan osuus keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä on varsin pieni. Eniten kuormittavat asumisen, liikenteen ja matkailun päästöt. Sitran laskelmien mukaan ruoan osuus on noin 18 prosenttia ja punaisen lihan osuus vain noin viisi prosenttia. Yhteiskunnan tasolla energiasektori aiheuttaa suurimmat päästöt. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 1990–2018 sen osuus kasvihuonepäästöistä oli 75 prosenttia ja maatalouden 11 prosenttia.

Toki myös maatalous käyttää energiaa, ja on totta, ettei ruokaa voi tuottaa ilman päästöjä. Ilmaston kannalta keskeistä on, miten liha on tuotettu.

Suomessa on tutkittu nautaketjun hiilijalanjäljen pienentämistä ja selvitetty suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälkeä myös tilatasolla. Kotimaisen naudanlihan hiilipäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin ulkomaisen. Kun kaiken naudanlihan hiilidioksidiekvivalenttikilo tuotekiloa kohti on 46,2, esimerkkitilalla se on 13,4, ja on potentiaalia pienentää se 7,3:een. Ilmaston kannalta on siis merkityksellistä, että valitsee ruokapöytäänsä suomalaista lihaa.

Kirjoituksessa nostettiin myös esiin karjalle syötettävät antibiootit. Ulkomaisessa lihantuotannossa antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat iso ongelma, mutta Suomi ja muut Pohjoismaat poikkeavat tässä selvästi edukseen. Kotimaisessa lihantuotannossa antibiootteja ei koskaan käytetä rutiininomaisesti, vaan ainoastaan, kun se on välttämätöntä yksittäisen eläimen sairauden hoitamiseksi.

Sen sijaan, että ilmastonmuutoksen ratkaisu sysätään yksittäisen suomalaisen ja hänen ruokavalintojensa harteille, huomio tulisi kohdistaa öljyn ja kivihiilen käytön vähentämiseen. Ruokahävikin supistaminen ja vastuullinen kuluttaminen on myös tärkeää.

Ina Toppari

toiminnanjohtaja, Eläinten terveys ETT ry

