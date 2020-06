Pääkirjoituksessa (HS 12.5.) todettiin, että Itämeren tuntemus kuuluu Suomessa yleissivistykseen. Haluan suomalaisen merentutkimuksen puolesta sanoa, että tästä olemme täsmälleen samaa mieltä.

Itämeren tila ei parane ilman tutkittuun tietoon perustuvia poliittisia päätöksiä. Merta tutkii ja meritietoa tuottaa Suomessa useampi organisaatio. Tänä keväänä avasimme yhdessä Itämeri.fi-sivuston, joka on poikkihallinnollisen yhteistyön tulos. Meritieto on nyt ensimmäistä kertaa kaikkien saatavilla yhden luukun periaatteella.

Itämeri.fi-sivustolla voi sukeltaa pinnan alle, katsoa reaaliaikaista tietoa Itämeren olosuhteista, hakea kuvia, tutustua meren kulttuurikohteisiin ja syventyä meriluontoon ja sen muutokseen. Opettajille ja oppilaille on koottu oma kokonaisuutensa tukemaan oppimista. Lisäksi sivusto kokoaa avoimen datan, jotta tietoa voi hyödyntää helposti. Tällä toivomme myös tukevamme tietoon pohjautuvien uusien innovaatioiden syntymistä.

Merien merkitys ihmiskunnalle on noussut maailmanlaajuisen ympäristöpolitiikan keskiöön. Merten suojelu on esimerkiksi yksi kansainvälisen kestävän kehityksen ohjelman päätavoitteista, ja Unesco on omistanut koko tulevan vuosikymmenen merentutkimuksen edistämiselle. Sen valmistelussa tiedon saatavuus on keskeisessä asemassa.

Itämerellä ollaan maailman mittakaavassa edellä siinä, miten tietoa käytetään päätöksenteossa. Itämeren suojelua koordinoi Helsinki komissio, Helcom, jonka pysyvä sihteeristö sijaitsee Helsingissä. Tällä hetkellä Suomi on myös komission puheenjohtajamaa.

Helcom-yhteistyö perustuu tutkijoiden, viranomaisten ja päätöksentekijöiden vuorovaikutukseen yhteisissä työryhmissä. Helcomin ekosysteemipohjainen työtapa on niin edistyksellinen, että sitä on ehdotettu malliksi maailman muille merialueille.

Itämeri ei ole menetetty meri. Tietoon ja yhteistyöhön pohjautuva päätöksenteko on tuottanut Itämerellä tuloksia. Ponnisteluja meren elvyttämiseksi on tärkeä jatkaa. Tulokset rohkaisevat eteenpäin. Itämeren hyvän tilan hyötyjen on arvioitu olevan selvästi siihen tarvittavia kustannuksia suuremmat. Meri on myös oleellinen osa suomalaisten kulttuuria, identiteettiä, hyvinvointia ja taloutta.

Itämeri.fi-sivuston tutkimuslaitokset toivovat, että palvelu tarjoaa suomalaisille monipuolisesti tietoa ja innostusta merestä nauttimiseen, sen suojeluun ja kestävään käyttöön.

Paula Kankaanpää

Merikeskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus

