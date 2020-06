Helsingin Sanomien Suomen Kansallisteatterin rakennusprojektia koskevassa jutussa (HS Kaupunki 30.5.) arkkitehti Aaro Artton ja Suomen arkkitehtiliiton varapuheenjohtajan Harri Hautajärven esittämät näkemykset vaativat taustoittamista.

Kansallisteatteri on sidottu paikkaansa, ja keskustelussa oleva rakennuksen osa muodostaa teatterin ”konehuoneen”. Sen on toimittava kuin rasvattu ja samalla täytettävä nykyaikaisen työympäristön vaatimukset muun muassa toimivuuden, turvallisuuden, terveyden ja luonnonvalon suhteen.

Teatteri on teettänyt ensimmäisen peruskorjausvaiheen valmistuttua vuonna 2002 useita vaihtoehtoisia säilyttäviä suunnitelmia toisen vaiheen peruskorjauksen toteuttamiseksi. Suunnitelmat eivät kuitenkaan ole tuottaneet ratkaisua teatterin tulevaisuuden tarpeisiin, teatterimaailman muutokseen sadan vuoden perspektiivissä. Säilyttäviin luonnossuunnitelmiin on liittynyt olennaisesti teatterikujien syvennysten hyödyntäminen tilojen laajennuksena. Syvennysten rakentaminen on ollut vuosikymmenen ajan ennakoivissa viranomaiskäsittelyissä, joissa se on myös todettu mahdolliseksi ja hyväksyttäväksi.

Meneillään oleva suunnittelu ja rakennusvaiheen valmistelu on kestänyt lähes kaksi vuotta, jona aikana hanketta on kehitetty hyvässä yhteistyössä kaikkien asian osapuolten, myös viranomaisten kanssa. Esitetty ratkaisu, jossa osa rakennusta puretaan, on laajalti ja harkiten punnittu. Tällä toimenpiteellä teatteri avautuu jälleen ympäristöönsä, tulevaisuuden teatterin toimintamahdollisuudet taataan uusissa tiloissa ja ennen kaikkea teatterin ammattilaiset saavat vähimmäisvaatimukset täyttävät tilat. Kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta ajatellen teatterin ystävät saavat myös uuden teatterin sisäänkäynteineen, mikä myös rikastuttaa etenkin teatterikujien kaupunkiympäristöä ja Kaisaniemen puiston aluetta.

Rakennussuojelu toteutuu parhaiten silloin, kun tehdyt päätökset johtavat elinvoimaiseen ympäristöön ja mahdollistavat myös arvorakennusten tarkoituksenmukaisen käytön.

Kaija ja Heikki Sirénin suunnittelema, Docomomo-listattu Pienen näyttämön rakennus peruskorjataan nykyvaatimuksia vastaavasti ja entisöidään pieteetillä.

Aki Davidsson

pääsuunnittelija, arkkitehti Safa

Jaana Tarkela

rakennussuunnittelija, arkkitehti Safa

