Muut lehdet

Kaleva arvioi, että Suomen viran­omaiset saivat al-Holin leirillä Suomeen palanneista kolmesta naisesta ja yhdeksästä lapsesta tavallista työläämmän ja sisä­poliittisesti tulen­aran tehtävän.

”Pakolaisleirissä olleita on kutsuttu meillä Isis-äideiksi ja Isis-lapsiksi. Se, missä määrin aikuiset tulijat ovat olleet mukana Isisin toiminnassa, kuuluu Suomen viranomaisten edessä oleviin tärkeisiin selvitettäviin kysymyksiin.”

”Tulevissa toimissa yksiselitteisintä on se, miten pitää toimia alaikäisten lasten kanssa. Lapset, jotka ovat alle kymmenvuotiaita, tarvitsevat nyt tukea ja turvaa, rauhallista elämää. Jos lapsia on pyritty kasvattamaan Isisin edustamaan radikaaliin islamiin, heidän elämäänsä pystytään vielä ohjaamaan turvallisempaan suuntaan. Mikä äitien rooli tässä voi olla, on arvioitava erikseen.”

”Sinisilmäisiä ei kannata olla. Naisten tähänastinen toiminta pitää tutkia ja arvioida niin kuin oikeusvaltiossa arvioidaan. Kannattaa silti huomata, että kyse on nyt vain kolmesta aikuisesta naisesta, joiden toimintaa viranomaiset pystyvät halutessaan seuraamaan tarkastikin.”

Hufvudstadsbladetin mukaan Suomeen palanneet naiset ovat lain edessä syyttömiä, kunnes toisin todistetaan.

”Naisten mahdolliset rikokset pitää tietenkin selvittää perusteellisesti.”

”Suojelupoliisi on nostanut esiin, että naiset ja myös heidän lapsensa saattavat olla Suomeen palatessaan turvallisuusriski. Joka tapauksessa al-Holin leiriltä palaavien kohdalla suojelupoliisi on harvoin yhtä hyvin perillä asioista ja yhtä hyvin valmistautunut toimimaan mahdollisesti vaaraa aiheuttavien ihmisten suhteen.”

”Täytyy myös muistaa, että puhumme nyt kolmesta naisesta ja joistain alaikäisistä lapsista. Suojelupoliisilla on terrorismiyhteyksissä jo entuudestaan lähes 400 ihmistä seurannassa.”

Etelä-Suomen Sanomat huomauttaa, että perustus­lain mukaan Suomen kansalaisen paluuta koti­maahan ei voida estää.

”Lainsäädäntömme ei myöskään salli kenenkään pidättämistä ilman, että häntä epäillään jostain tietystä rikoksesta. Nyt palanneista naisista tuskin tiedetään läheskään kaikkea, mutta sille ei kuitenkaan ole esteitä, etteivätkö viranomaiset voisi ottaa heitä seurantaansa ja ryhtyä jyrkempiin toimiin, jos aihetta ilmenee.”

”Yhtä tärkeää on huolehtia tilanteeseensa syyttömien lasten oikeuksista ja ehkäistä heidän radikalisoitumisensa. Se ei ehkä ole liian myöhäistä, koska kyse on varsin nuorista lapsista.”

Savon Sanomat kirjoittaa, että turvallisuus­uhkaa ei pidä liioitella.

”Nyt saapuneita naisia seurataan. On myös tutkittava, ovatko he syyllistyneet rikoksiin. Se on vaikeaa. Isisiin kuuluminen ei Suomen lakien mukaan vielä ole rikos.”