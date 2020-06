Muut lehdet

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että poliisin polven alle kuolleen George Floydin traaginen kohtalo räjäytti Yhdys­valloissa raivon valloilleen.

”Yhdysvaltain talous syöksyy, työttömiä on jo kymmeniä miljoonia. Työttömyys ja koronan aiheuttamat kuolemat ja hoidon puute koskettavat etenkin värillistä väestöä. He ovat joutuneet taas kerran konkreettisesti huomaamaan, miten eri asemassa he ovat valkoisiin nähden.”

”Poliisin aiheuttama viattoman mustan kuolema oli bensaa liekkeihin. Turhautuminen, epätoivo ja viha virkavaltaa vastaan olivat vain etsineet purkautumis­tietään.”

”Yhdysvaltain ongelmat ovat syvällä rakenteissa. Mustan väestön osuus korostuu köyhillä alueilla. – ­– Köyhyys ja sosiaaliset ongelmat periytyvät.”

Keskisuomalainen uskoo väki­valtaisiksi kääntyneiden mielen­osoitusten ja mellakoiden kumpuavan turhautumisesta siihen, että mustiin kohdistuvaa poliisi­väki­valtaa ei olla kyetty kitkemään yhteis­kunnasta.

”Tyytymättömyys saa käyttövoimansa myös ennätyskorkeasta työttömyysasteesta, jonka koronavirus on aiheuttanut Yhdysvaltojen taloudelle.”

”Väkivaltaa lietsovat tahot ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen; niiden päämääränä on ollut sekasorron aiheutta­minen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut kutsua armeijan taltuttamaan mellakoita. Uhmakkuus ja asevoimien lisääminen kaduille tuskin lieventävät niitä paineita, jotka nyt koettelevat sisäisten ristiriitojen repimää yhteiskuntaa.”

Ilta-Sanomat toteaa, että Floydin kuolema on taas tuonut poliisi­väki­vallan ja rakenteellisen rasismin keskusteluun.

”Poliisin kanssa tekemisiin joutuminen on mustalle, erityisesti mustalle miehelle, vaarallisempaa kuin valkoiselle. Koronapandemia on surmannut enemmän mustaihoisia kuin valkoisia.”

”Mielenosoitusten ja mellakoiden ­aikaan maa tarvitsisi presidentin, joka rauhoittaa tilannetta ja yhdistää kansaa. Donald Trump on näiden sanojen täydellinen vastakohta. Hän mielellään lietsoo tilannetta ja kärjistää. Niin nytkin.”

Hufvudstadsbladet arvioi, että ääri­ainekset ja vandaalit ovat kaapanneet rasismin ja poliisi­väki­vallan vastaiset mielen­osoitukset.

”Poliisi vastaa liiallisella väkivallalla. Rauhallisten mielenosoittajien viestiä ei taaskaan kuulla.”

”Kun vihjailu, symbolit ja yritykset kääntää huomio vastustajan tekemisiin hallitsevat julkista keskustelua, ei tarvitse puhua itse asiasta: niistä pitkistä varjoista, jotka Yhdysvaltojen rasistinen menneisyys heittää nykyisen yhteiskunnan ylle.”