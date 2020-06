Vieraskynä

Saksan perustus­laki­tuomio­istuin katsoi touko­kuun alussa antamassaan tuomiossa, että Euroopan keskus­pankin (EKP) tulee tehdä niin sanottu suhteellisuus­testi ostaessaan jäsen­maidensa velka­kirjoja.

Saksan perustus­laki­tuomio­istuimen kanta rikkoo EU-oikeuden ensi­sijaisuus­periaatetta ja samalla Euroopan unionin oikeudellista perustaa: EU-tuomio­istuimella on toimi­valta tulkita EU-oikeutta.

Ensisijaisuus­periaatteen rikkominen on saksalaisen tuomion ilmeinen ongelma, mutta toisaalta EKP:n toimintaankin liittyy ongelmia. Kyse on myös siitä, miten EU:n rahapolitiikka määritellään ja millä tavoin Euroopan keskuspankin tulee käyttää velka­kirjojen osto-ohjelmiaan.

EKP on toteuttanut rahapolitiikkaa niin sanotun pääoma-avaimen mukaan. Pääoma-avain ilmaisee kunkin maan osuuden EKP:n pääomasta. Suomen pääoma-avaimen suuruus on 1,825 prosenttia.

Saksan perustus­laki­tuomio­istuimen ratkaisu korosti suhteellisuus­periaatetta. Tuomion voidaan tulkita painottavan, että EKP:n jäsenvaltioiden velkakirjojen osto-ohjelman tulee olla tämän pääoma-avaimen mukaista eli ennalta sovitun jako­perusteen mukaista toimintaa.

Huomiota herättäneen päätöksen taustalla on vuoden 2008 finanssi­kriisistä alkanut länsimaiden talouksia uhannut yleinen hintatason lasku. Sen seurauksena länsimaiden keskuspankit ryhtyivät harjoittamaan hintatason vakauttamiseen tähtäävää rahapolitiikkaa, jonka välineenä on käytetty kansallisvaltioiden velkakirjojen ostoa. Euroopan keskuspankki aloitti kansallisvaltioiden velkakirjojen ostamisen vuonna 2015.

Velkakirjojen ostojen myötävaikutuksella korkotaso on pysynyt maltillisena ja alentunut. Vuosina 2010–2014 Suomen valtion velan korkomenot olivat yhteensä noin 9,3 miljardia ja vuosina 2015–2019 yhteensä noin 4,6 miljardia euroa. Alenema on kokonaisuudessaan ollut yhteensä noin 4,7 miljardia euroa.

Korkotason alenemiseen liittyvä etu on painottunut velkaisiin kansallis­valtioihin: niiden korkotaso on alentunut eniten velkakirjojen osto-ohjelman myötä.

Vastaavasti on perusteltua odottaa, että myös tulevaisuudessa odottava korkotason nousu tulee kohdistumaan velkaisiin kansantalouksiin.

Korkotason alenemisen etujen tai haittojen jakautumista ei ole käsitelty Euroopan keskus­pankki­järjestelmän asiakirjoissa. Tarve rahapolitiikan etujen ja haittojen ennalta sovitun jakoperusteen noudattamiseen perustuu keskuspankkitoiminnan luonteeseen.

Keskuspankilla tulee säilyä vapaus toteuttaa yleiseen etuun tähtäävää rahapolitiikkaa. Sitoutuminen ennalta sovittuihin sääntöihin turvaa keskuspankille riippumattomuuden tapaus­kohtaisiin etuihin ja haittoihin liittyvistä harkinnoista.

Jos keskuspankki nyt painottaisi ostonsa esimerkiksi Italian joukko­velka­kirjoihin, välittyisi rahapolitiikan vaikutus Italian velkakirjoja hyödyttäen yleiseen korko­tasoon. Menettelystä hyötyisi Italia. Samalla keskuspankki päätyisi Italian velkakirjojen merkittäväksi omistajaksi.

Kun nämä velkakirjat erääntyvät tai kun keskuspankki päättää ki­ristää rahapolitiikkaansa myymällä Italian velkakirjoja, välittyisivät korkotasoa nostavat toimet Italian velkakirjojen kautta yleiseen korko­tasoon. Menettelyssä kärsisi Italia. Tämä taas rajoittaa keskuspankin toimintaa korkojen nousun suhteen. Siksi keskuspankin toimintaan ei sovellu maakohtaisten etujen tai haittojen luominen.

Saksan perustus­laki­tuomio­istuimen ratkaisun voi nähdä EKP:lle annettuna huomautuksena. EKP:n pitäisi toteuttaa tehtäväänsä tavalla, joka turvaa keskuspankin riippumattomuuden pitkällä aikajänteellä.

Pitkän ajan kuluessa rahapolitiikassa tulee tarvetta välillä laskea korkoja ja joskus nostaa niitä. Keskuspankilla tulee säilyä vapaus molempiin toimiin.

Euroopan unionissa luotu on luotu kymmenen viime vuoden aikana järjestelyjä, jotka on tarkoitettu maakohtaisesti suunnattuun avustamis­toimintaan. Niistä merkittävin on Euroopan vakaus­mekanismi EVM, jolla on vielä runsaasti toiminta­kykyä jäljellä.

Maakohtainen avustamis­toiminta kuuluu EVM:lle, ei EKP:lle.

Heikki Niemeläinen ja Juha Raitio

Niemeläinen on Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja. Raitio on eurooppaoikeuden professori Helsingin yliopistossa.