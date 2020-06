Yhdysvalloissa rasismin vastaiset mielenosoitukset ovat olleet näkyvissä myös suomalaisessa mediassa, ja sosiaalinen media on täyttynyt tuen osoituksista. Yhdysvaltain rakenteellinen rasismi ei ole mitään uutta. Poliisin harjoittamasta väkivallasta johtuvia turhia kuolemia tapahtuu tasaiseen tahtiin.

Rasismikeskustelussa on kyse etuoikeuksista. Toisilla niitä on, toisilta ne puuttuvat. Etuoikeutettujen ja syrjittyjen välinen jännite johtaa pahimmillaan Yhdysvaltojen kaltaiseen tilanteeseen, mutta lievemmässä muodossa se voi näkyä esimerkiksi syrjivinä työmarkkinoina.

Etuoikeudet yhdistävät sekä rasismi- että ilmastonmuutoskeskustelua. Molemmissa on kyse epäreilusta tilanteesta, jossa oire – syrjintä tai kasvihuonekaasupäästöt – ovat suoraa seurausta yhden ihmisryhmän etuoikeuksista. ”Minulla on oikeus syödä lihaa, noilla ei ole oikeutta tulla tänne.” Ja siksi molempien ongelmien ratkaiseminen on niin vaikeaa.

Ihmisen on hyvin vaikea tunnistaa omia etuoikeuksiaan, saatikka luopua niistä. Yksilö ennemmin vähättelee omaa rooliaan ja siirtää vastuun muille. Kuinka monta kertaa olet kuullut jonkun toteavan: ”Ei minun valinnoillani ole merkitystä ilmaston kannalta” tai ”minä en ole rasisti, mutta. . .”

Toteuttamalla ilmastokestäviä elämäntapoja voi kantaa oman vastuunsa yhteisestä ympäristöstä. Ja hyväksymällä toiset ihan samanlaisina yksilöinä ilman ennakkoluuloja voi olla mukana luomassa hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Juuso Puurula

Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.