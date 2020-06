Kun vaate­teollisuudessa tapahtuu, kannattaa suunnata katseensa Bangladeshiin.

Aasialaisvaltio on maailman toiseksi suurin vaate­valmistaja. Bangladeshin vaate­tehtaissa työskentelee yli neljä miljoonaa työn­tekijää, joista valta­osa on naisia. He ovat ommelleet saumoja moniin suomalaistenkin vaatteisiin.

Nyt vaateteollisuus on pulassa, ja se tuntuu Bangladeshissa.

Liikkeitä suljettiin pandemian takia ympäri maailmaa. Verkossa kauppa käy, mutta myynti sakkaa silti. Kukapa innostuisi uudistamaan vaatekaappiaan, kun käyttöä on ollut ennen muuta verkka­reille.

Konsulttiyhtiö McKinsey on arvioinut, että lähes kolmannes globaalin muoti­teollisuuden liikevaihdosta pyyhkiytyy pois tänä vuonna. Merkittävä osa alan toimijoista ei tule selviämään kriisistä.

Pikamuotia vastustavalle tämä voi olla iloinen uutinen. Alan ympäristökuorma on valtava, ja kulutustahdin hidastuminen on enemmän kuin tervetullutta.

Mutta vaateteollisuuden vaikeudet ovat myös Bangladeshin vaikeuksia.

Kun me pidimme taukoa vaatteiden shoppailusta, ompelukoneiden käynti lakkasi Bangladeshissa. Arviolta jopa yli miljoonalta loppuivat työt. Tehtaita suljettiin varotoimena, mutta töitä katosi myös siksi, ettei vaatteille ollut kysyntää.

Pandemia paljasti taas uusia epäkohtia vaateteollisuudessa. Osa vaatejäteistä ei ole kriisin takia suostunut maksamaan jo tilatuista ja ommelluista vaatteista täyttä hintaa bangladeshilaisille alihankkijoilleen.

Näin ovat toimineet esimerkiksi Topshopin omistava Arcadia-yhtiö sekä muotiketjut Gap ja Urban Outfitters, kertoo työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä Workers Rights Consortium -järjestö.

Nämä yritykset ovat siis ulkoistaneet suuria pandemian aiheuttamia tappiotaan, ja ne kaatuvat ketjun heikoimmassa asemassa olevien kannettaviksi.

Bangladeshin vaatetuottajat ovat ­arvioineet menettäneensä yli kolme miljardia dollaria peruttujen ja jäädytettyjen tilausten takia. Uudet tilaukset ovat samalla vähentyneet. Kokonaisten tehtaiden tulevaisuus on vaakalaudalla, samoin työpaikkojen.

Vaateteollisuudessa on ollut vuosikausia puheita vastuullisemmista ketjuista ja reiluimmista työoloista. Kun kriisi ravistelee, voi syntyä jotain hyvääkin. Tarvitaan painetta, ettei tuotantoketjun alkupää unohdu. Siksi meidänkin tulee pitää katseemme Bangladeshissa.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimittaja.