Mika Kolehmainen kirjoitti (HS Mielipide 29.5.), että köyhän opiskelijan tulisi elättää itse itsensä tekemällä töitä. Tahtoisin muistuttaa, että opiskelijan työ on opiskelu. Valmistumisen jälkeen hänellä on monia vuosia aikaa maksaa yhteiskunnalle saamansa tuki takaisin veroina. Tämä on hyvinvointivaltion perusta.

Kuten Kolehmainen kirjoitti, opintojen aikaisesta työskentelystä voi olla toki etua valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä. Suuri osa opiskelijoista ei kuitenkaan tee oman alan töitä. Opintojen aikaisen työskentelyn pääasiallisen syyn ei tulisikaan olla perustoimeentulon kattaminen. Sitä varten tulisi olla riittävä opiskelijoiden sosiaaliturva tai perustulo.

Kolehmainen myös lisäsi, että opiskelu on sijoitus, joka tuottaa itsensä takaisin myös taloudellisesti. Yksilötasolla tämä ei monia lohduta. Koronaviruksen myötä opiskelijat valmistuvat yhä epävarmemmille työmarkkinoille. Valtiotasolla kansalaisten kouluttaminen on varmempi taloudellinen sijoitus ja kenties yksi parhaista tavoista käyttää verovaroja. Korkeasti koulutettu väestö on vahvuutemme myös kansainvälisesti. On opiskelijan ja Suomen etu antaa opiskelijoiden keskittyä opiskeluun.

Anna Lemström

Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja

