Helsingin Jätkäsaareen rakennuttamaamme hitas-taloa käytettiin esimerkkinä rakentamisen huonosta laadusta (HS 13.5.). On selvää, että kannamme vastuun rakennuksen virheistä.

Haluan tarkentaa, miksi taloyhtiön hallinnonluovutuskokousta ei ole järjestetty. Hallinnonluovutuskokous on tärkeä vaihe uudiskohteessa. Tässä talossa kokousta on jouduttu siirtämään viimeistelytöiden viivästymisen vuoksi ja siksi, että koko korttelin väliaikaiset pelastautumisjärjestelyt saadaan lopulliseen muotoonsa. Kokous pidetään kesäkuussa, kun koronaepidemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset höllentyvät.

Monissa kohteissamme on käytössä laajennettu takuu. Näin on myös Jätkäsaaressa. Se tarkoittaa, että lakisääteisten muutto- ja vuositarkastuksen lisäksi järjestämme ylimääräisen takuutarkastuksen kaksi vuotta rakennuksen käyttöönotosta. Laajennettu takuu varmistaa, että kaikki on kiistatta kunnossa.

Timo Mantila

toimitusjohtaja, Lakea oy

