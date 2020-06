”Me ollaan terveitä.” Näin totesi kävelytien tukkiva nuorisoporukka, kun vaimoni kanssa muistutimme heitä turvaväleistä. Taisi siellä vilahtaa keskisormikin. Tapaus oli surullinen todiste koronaviestinnän epäonnistumisesta. Hallitus on korostanut, että yli 70-vuotiaat ovat vaaravyöhykkeessä. Tämä on kääntynyt monien nuorten mielessä niin, että epidemia koskee vain ikäihmisiä, ei heitä. Tuloksena on nähty koronakirnuja, joita on ollut muun muassa Sinebrychoffin puistossa.

Kukaan ei ole turvassa koronavirukselta. Olemme kaikki samassa veneessä ja kuka tahansa voi saada tartunnan. Tauti on karmea eikä sitä soisi kenellekään. Tällaista viestiä olen kaivannut valtiovallalta. Koronarajoitusten höllennyttyä viesti on tärkeämpi kuin koskaan.

Timo Niukkanen

filosofian maisteri, 73 vuotta, Helsinki

