Poikkeuksellinen kouluvuosi päättyi, ja oppilaat sekä koulun henkilökunta pääsivät ansaitulle lomalle. On aika arvioida kulunutta kevättä ja sen vaikutuksia lapsiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan lainmuutosta, joka mahdollistaisi vuorottelun etä- ja lähiopetuksen välillä, jos epidemiatilanne sitä vaatii. Opettajille tehdyssä verkkokyselyssä 43 prosenttia vastanneista toivoo, että etäopetusta voisi sisällyttää opetukseen jatkossakin, 39 prosenttia vastaajista oli eri mieltä. Viidennes ei osannut sanoa (HS 29.5.).

Osalla lapsista kevään etäopetusjakso on sujunut hyvin, osalla huonosti, kuten lähiopetuksessakin. Suuren muutoksen tähän tuo kuitenkin ympäristö, jossa lapset yrittävät opiskella ja selviytyä päivästään.

Kotiolojen vaikutus oppimiseen korostuu ja lisää eriarvoisuutta. Suomalaisen peruskoulun kantava ajatus on tarjota lapsille tasapuoliset mahdollisuudet oppia ja voida hyvin. Tätä ihannetta ei voida toteuttaa etäopetuksessa. Oppimiselle ja hyvinvoinnille keskeistä on se sosiaalinen ja fyysinen tila, jossa oppimista ja opetusta toteutetaan. Mitä pienemmistä oppilaista on kyse, sitä tärkeämpiä kouluyhteisö ja omat opettajat ovat. Henkilökohtaista kanssakäymistä ja kohtaamista ei voi korvata laitteilla.

Digiloikan ylistäminen korostaa kulttuurissa jo ennestään ylikorostunutta yksin pärjäämistä. Lapset jäävät ruutujensa takana selviämään kovin erilaisissa tilanteissa ja valmiuksissa.

Etäopetus vaatii lapselta huimaa itseohjautuvuutta, taitoa, jota peruskoululainen vielä opettelee koko oppivelvollisuutensa ajan. Koulussa opettajan ja luokkatilanteen luoma järjestys ja tuki auttaa lasta keskittymään ja oppimaan. Kun tämä poistetaan, ihan tavallisillakin lapsilla on haasteita ohjata itse omaa toimintaansa. Etäopetusta tulee toteuttaa vain äärimmäisissä poikkeustilanteissa.

Heta Saxell

Helsinki

