Koronakriisi on osoittanut, kuinka hienoa ja tärkeää työtä varhaiskasvatuksessa tehdään. Mahdollisuus viedä lapset paikkaan, jossa heistä pidetään hyvää huolta, ei ole itsestäänselvyys.

Haluan erityisesti kiittää omaa Pikkusuon päiväkotiamme. Päiväkodin henkilökunta on osoittanut suurta joustavuutta työtehtävien hoidossa lasten lukumäärän vaihdellessa. Lapset on aina otettu iloisesti ja lämpimästi vastaan. Tiedotus koteihin on ollut aktiivista: kuulumisia on kerrottu sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa.

Turvallisuudesta on huolehdittu hyvin. Uskon, että näin on tapahtunut myös monissa muissa päiväkodeissa ympäri Suomen. Kiitos kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille!

Eveliina Holmgren

Helsinki

