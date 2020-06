Helsingin kaupunkistrategian tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Kaupungin päästöistä suurin osa tulee rakennusten ja liikenteen energiankäytöstä. Päästöjä pitäisi vähentää 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

EU-lainsäädäntö kiristää jo uusien rakennusten energiavaatimuksia, mutta päästöjen vähentämiseksi myös vanhempien rakennusten energiankulutukseen tulisi puuttua. Päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi energiakartoituksilla sekä ottamalla käyttöön uusiutuvia energianlähteitä, kuten kiinteistöjen katoille asennettavia aurinkopaneeleita.

Energiaa tarvitaan kiinteistöissä käytettyyn sähköön sekä lämmitykseen. Kaupungin lämmittäminen onkin Helsingin suurin haaste. Suuri osa Helsingin rakennuksista lämpenee yhä kivihiilellä, ja rakennusten lämmitys aiheuttaa yli puolet Helsingin päästöistä.

Hyödyntämällä uutta teknologiaa lämmityksen päästöjä voitaisiin vähentää huomattavasti pääkaupunkiseudulla. Hyvä esimerkki tällaisesta teknologiasta on Espoossa yhteistyössä QHeatin kanssa käynnistämämme Suomen ensimmäinen geolämpökaivo, joka voi tuottaa jopa 40 kertaa perinteisen maalämmön verran energiaa.

Helsinki on sitoutunut myös selvittämään kierrätysmateriaalien lisäämistä rakentamisessa. Kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä mallia voi ottaa esimerkiksi Kööpenhaminasta, jossa on toteutettu asuinrakennuksia kierrätetystä betonista, lasista ja tiilestä. Ørestadiin rakennettujen asuntojen julkisivussa on hyödynnetty Carlsbergin vanhasta panimorakennuksesta lohkottua tiiltä, mikä vähensi julkisivun päästöjä noin 60 prosenttia. Käytännössä kierrätysmateriaalien hyödyntäminen kuitenkin usein tyssää tiukkoihin rakennusmääräysten tulkintoihin.

Päästöjen vähentämiseksi on löydettävä uusia tapoja toteuttaa entistä innovatiivisemmin ja resurssiviisaammin ei vain yksittäisiä rakennuskohteita vaan kokonaisia kaupunginosia. Vetoankin Helsingin päättäjiin, että kaupunkisuunnittelua koordinoitaisiin tiiviimmin kaupungin ja yksityisen sektorin välillä.

Käytännössä päättäjien tulisi rohkaista virkamiehiä kartoittamaan julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia ja kutsua rakennuttajia osallistumaan kaupunkialueiden kehitykseen jo aiemmassa vaiheessa. Innovatiivisuutta ja resurssiviisautta lisäisi esimerkiksi se, että tontin luovutuskilpailuissa saisi pisteitä kierrätysmateriaalien käytöstä ja tällaisia kriteereitä priorisoitaisiin.

Toisaalta myös rakennusalalta vaaditaan rohkeutta toteuttaa pilottihankkeita, vaikka riskit voivatkin olla suuret. Ilmasto ei odota.

Jani Nokkanen

sijoitusjohtaja, kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö NREP

