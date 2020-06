Hiilivapaan Suomen kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen käsitteli mielipidekirjoituksessaan (3.6.) tytäryhtiömme Uniperin Datteln 4 -voimalaitosta ja Fortumia.

Olemme täysin samaa mieltä, että hiilen käytöstä energiantuotannossa tulee luopua. Fortum tuottaa sähköä vähäpäästöisesti pääosin vesi-, ydin- ja kaasuvoimalla. Yhdessä Uniperin kanssa olemme jo Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja.

Uniper on ilmoittanut, että se sulkee kaikki vanhat kivihiilivoimalansa Saksassa ja Britanniassa vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi yhtiön tavoitteena on Euroopan tuotannon hiilineutraalius 2035.

Toisin kuin Kauppisen kirjoituksesta saattoi ymmärtää, Datteln 4 -voimalaitos ei lisää kokonaispäästöjä Euroopassa. EU:n päästökauppa asettaa ylärajan sähkön- ja kaukolämmöntuotannon sekä teollisuuden päästöille. Päästöoikeuksien tarjonta pienenee vuosi vuodelta ja järjestelmä ajaa näin tehottomimmat laitokset pois markkinoilta. Dattelnin myötä vanhempaa ja tehottomampaa tuotantoa poistuu markkinoilta, koska päästöt eivät voi ylittää päästökaupan sallimaa enimmäismäärää.

Fortum tukee päästökauppajärjestelmän tiukentamista vahvasti, koska se on tehokkain ja edullisin tapa vähentää päästöjä. Samalla toimimme suunnitelmallisesti hiilivoimasta luopumiseksi ja investoimme päästöttömän tuotannon kasvattamiseen.

Fortum on vasta hiljattain hankkinut enemmistöosuuden Uniperista ja aloittanut keskustelut yhtiöiden strategioiden yhteensovittamisesta. Tämä tulee ottamaan aikansa, mutta selvää on, että työn keskeisenä tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistäkin kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet.

Esa Hyvärinen

Head of CEO Office Fortum oyj

