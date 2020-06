Kun uusi tieliikennelaki tuli voimaan, olisimme samalla voineet siirtyä yleiseurooppalaiseen käytäntöön liikennemerkkien värityksessä.

Useimpien muiden EU-maiden liikennemerkit poikkeavat väritykseltään suomalaisista. Mikä on Suomen liikennemerkeissä keltaista, on useimmissa muissa EU-maissa valkoista. Ruotsi on keltaisine väreineen Suomen ohella ainoa poikkeus.

Suomessa keltainen taustaväri on valittu siksi, että olemme halunneet liikennemerkkeihin lumen väristä poikkeavan värin. Yhtä luminen maa kuin Suomi on EU:n ulkopuolinen pohjoisnaapurimme Norja. Siellä liikennemerkkien pohjaväri on valkoinen kuten Keski- ja Etelä-Euroopassa. Myös Alpeilla on lunta. Sielläkin merkit ovat valkopohjaisia.

Uuden tieliikennelain myötä keskiviivan sulkuviivoissa siirrytään keltaisesta väristä valkoiseen. Uusien autojen kaistavahdit ymmärtävät paremmin valkoisen kuin keltaisen sulkuviivan. Uusissa autoissa on myös automaattisia liikennemerkintunnistimia, jotka niinikään voisivat toimia paremmin, jos liikennemerkkien taustaväri olisi valkoinen. Eikö siis myös meillä olisi aika siirtyä liikennemerkeissä yleiseurooppalaiseen valkoiseen taustaväriin?

Kuisma Lappalainen

diplomi-insinööri, Helsinki

