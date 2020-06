Yhdysvalloista on välitetty viime viikkoina uutisia, joiden mukaan isoja teurastamoja on suljettu työntekijäpulan vuoksi, koska iso osa henkilöstöstä on sairastunut koronavirukseen.

Tilannetta on vaikeuttanut, että osa työntekijöistä on tullut sairaana töihin ja heitä on jopa määrätty töihin kesken toipumisen. Samaan aikaan monet terveet työntekijät eivät ole uskaltaneet mennä työpaikalle tautipelon takia.

Kansainvälinen media on raportoinut tuotantolaitosten sulkemisista myös Kanadassa ja Brasiliassa työntekijöiden sairastumisten seurauksena. Hankalin tilanne on maissa, joissa teollisuuden työntekijät asuvat asuntoloissa. Työyhteisöön päässyt virus on levinnyt, koska asumisessa ei ole pystytty järjestämään riittäviä karanteeniolosuhteita ja hygieniatasoa.

Näiden maiden tuottajat ovat joutuneet tekemään kovia päätöksiä eläinten hätälopetuksista, koska niitä ei saada sovitusti teurastamoon. Eläimille ei ole tilaa eikä rehua. Valitettavasti eurooppalainen lihateollisuuskaan ei voi huokaista helpotuksesta, sillä covid-19-taudin levitessä lihateollisuuden henkilöstöä on sairastunut muun muassa Saksassa ja Espanjassa.

Amerikkalainen lihantuotanto on rakenteeltaan keskittynyttä, kustannustehokasta ja äärimmilleen kilpailtua – ja tässä pandemiatilanteessa myös erittäin haavoittuvaa. Pienikin heilahdus globaalisti integroituneessa ketjussa aiheuttaa riskin korttitalon kaatumiselle.

Globaaleilla mittareilla suomalainen lihantuotanto ei ole tehotuotantoa, vaikka tehokasta onkin. Tehokkuus rakentuu meillä aivan toisenlaisista elementeistä kuin Amerikan malli.

Kotimainen tuotanto perustuu osaamiseen, sitoutumiseen, säädösten noudattamiseen, sopimustuotantoon sekä elintarvikeketjun kaikkien toimijoiden yhteistyöhön, jolla varmistetaan vastuullisuus pellolta pöytään. Kriisitilanteissa kotimainen tuotanto turvaa yhteiskuntamme kestokykyä.

Kotieläintuotteiden suomalainen tuotantotapa, salmonellavapaus, antibioottien vähäinen käyttö, tilojen bioturvallisuustoimet ja korkea elintarvikehygienian taso takaavat osaltaan resilienssin korkean tason. Sen on koronavirusepidemia meille nyt osoittanut.

Huoltovarmuus ja koko ketjun toimitusvarmuus ovat olennaisia elintarvikehuollolle, jotta ruoka ei lopu kaupoista eivätkä viljelijät ja teollisuus pysähdy.

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja, MTK

Pia Pohja

toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto

