Rajoitukset tukihenkilöiden läsnäoloon synnytyksissä ovat olleet ikäviä ja aiheuttaneet monille stressiä viime kuukausina, kuten Helsingin Sanomat on uutisoinut (30.5.). Tämän stressin lisäksi meillä loppuvuonna synnyttävillä on iso taloudellinen huoli koronaviruksen ja tänä vuonna uudistetun äitiyspäivärahan laskentatavan vuoksi.

Uusi laskentatapa tuli voimaan vuoden alussa. Nykyään äitiyspäivärahan perusteena on pääosin äidin raskausajan tulot, jotka määräytyvät äitiysvapaata edeltävien 12 kuukauden tulojen mukaan rullaavasti.

Tämä yhdistettynä lomautuksiin, irtisanomisiin ja töiden peruuntumisiin kevään, kesän ja syksyn 2020 aikana aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vaikeuksia uusille lapsiperheille.

Työskentelen itse useissa työsuhteissa määräaikaisena sivutoimisena opettajana ja sen lisäksi freelancer-työntekijänä. Koronaviruspandemian takia vuosituloni tulevat raskautta edeltävältä ajalta olemaan noin 50 prosenttia pienemmät kuin normaalisti.

Lisäksi työllistyminen uusiin määräaikaisiin työsuhteisiin ensi lukukaudelle vaikeutuu merkittävästi, koska raskauteni näkyy jo. Äitiyspäivärahani tulee olemaan hyvin pieni koronavirusepidemian vaikutusten ja äitiyspäivärahan uudistuksen takia.

Äitiyspäivärahan uudistus osuu ilman epidemiaakin pahasti pätkätyöläisiin, freelancereihin ja määräaikaisilla työsopimuksilla työskenteleviin sekä sellaisiin odottajiin, joilla on terveyshaasteita raskauden aikana. Uudistuksessa on täysin unohdettu epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät naiset, vaikka pätkätöiden määrä on jatkuvasti kasvanut.

Pyydän hallitusta arvioimaan tilannetta ja hakemaan pikaisesti ratkaisua tulevien äitien ja lapsiperheiden talousahdinkoon esimerkiksi palauttamalla äitiyspäivärahan vanhat laskentaperusteet poikkeustilanteen ajaksi.

Toivon, että hallitus tarkastelee muutenkin uuden laskentatavan aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia naisten ja lapsiperheiden talouteen sekä odotusaikaan.

Stressaantunut odottaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

