Poliisin nykyinen julkisuuslain tulkinta on herättänyt ihmetystä. Esitutkintapöytäkirjoista on peitetty jengiläisten nimiä ja esimerkiksi varastetuksi ilmoitettu kitara on salainen tieto, koska kitaran omistaminen paljastaisi henkilön harrastavan kitaran soittoa. On haluttu suojata asianosaisten yksityisyyttä.

Näyttäisi kuitenkin siltä, että tällainen tulkinta ei ole perusteltua. Nimittäin julkisuuslaissa suojataan yksityisyyttä kahdessa kohdassa. Soveltamisalaltaan yleinen kohta 32 suojaa yksityisyyttä laajasti ja sen tulkintaa koskee poliisin vetoama eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu vuodelta 2018. Laissa on kuitenkin myös erityisesti rikosasioita koskeva kohta 26, jolla suojataan rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyviä tietoja, mutta vain siltä osin kuin ne ovat arkaluonteisia. Myös rikosoikeudenkäynnissä sovellettavan tuomioistuinten julkisuuslain mukaan vain arkaluonteiset tiedot voidaan salata.

Kun lakiin on otettu erityissäännös rikosasioita varten, on perusteltua lähteä siitä, että tällöin ei sovelleta rinnalla yleistä säännöstä, jonka mukaan myös muut kuin arkaluonteiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Siis vain arkaluonteiset yksityiselämää koskevat tiedot ovat rikosasioissa salassa pidettäviä.

On myös syytä muistuttaa, että poliisi ei voi määrätä asiakirjojensa tietoja salaisiksi. Poliisi vain tulkitsee lakia ja tekee asiakirjoihin merkinnän siitä, mikä on sen käsitys asiakirjan julkisuudesta. Merkinnän ja tietojen peittämisen voi kyseenalaistaa pyytämällä asiakirjan kokonaisuudessaan ja tarvittaessa valittamalla hallinto-oikeuteen.

Markku Fredman

asianajaja, prosessioikeuden dosentti, Helsinki

