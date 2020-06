Kuntasektorin tulot ovat olleet pitkään liian niukat. Niillä pitäisi toteuttaa kansanedustajien eduskunnassa säätämät hyvinvointipalvelut. Kuntien verotulot pienenevät, koska muuttoliike vie veronmaksajia Suomen harvoihin kasvukeskuksiin.

Vaikka valtion tulisi maksaa kunnille hyvinvointipalveluiden kustannukset valtionosuuksina täysimääräisesti, todellisuus on toinen. Siksi lakisääteiset velvoitteet jäävät osin täyttämättä, ja kuntien uusiutuminen laiminlyödään. Hyvinvointipalvelut-sana lupaa kansalaisille aivan liikaa. Vain harva kuntalainen tietää, jaksaa ja kehtaa vaatia itselleen oikeita hyvinvointipalveluita.

On myös maakuntatason tekijöitä, jotka ovat raunioittaneet erityisesti pienten kuntien talouden. Erikoissairaanhoitoa tarjoavat maakunnalliset sairaanhoitopiirit ovat ylivarustautuneet vuosikymmenet niin kuin niillä olisi valtavasti kasvava asiakasmäärä tulossa hoitoon. Kuitenkin valtaosassa Suomen maakuntia väestö valitettavasti vähenee voimakkaasti, esimerkiksi Satakunnassa noin tuhat asukasta vuodessa.

Kuntien kannalta kohtalokasta on se, että sairaanhoitopiirit laskuttavat lain turvin jäsenkunnilta kaikki kustannukset. Maksaja on ollut koronaviruskriisiin asti varma. Liiallisten investointien takia kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti joka vuosi. Nyt sairaanhoitopiirit ovat sormi suussa. Osastot ovat tyhjillään ja henkilökunta töissä. Kuntia on nyt hankala laskuttaa, kun ei ole potilaskäyntejä.

Kunnat käpertyvät sisäänpäin. Kuntien vuotuista toimintaa on alkanut hallita se, miten selvitään seuraavan tilinpäätöksen kanssa. Uusiin avauksiin suhtaudutaan torjuvasti varsinkin, jos niistä aiheutuu lisäkustannuksia.

Pienet ja keskisuuret kunnat ovat vuosien mittaan karsineet hallintoaan hakiessaan säästöjä. Kuntien virkamieshallinnot ovat ”ohuita kuoria”, joilla toimintaa juuri ja juuri pystytään pyörittämään.

Lähes kaikki suunnittelu ostetaan ulkopuolelta. Kunnat ja kuntayhtymät ovat riippuvaisia konsulteista. Kuntien energia on kulunut säästöjen hakemiseen. Tämä käpertyminen näkyy myös siinä, ettei luottamushenkilötehtäviin ole nyt kiinnostuneita ehdokkaita. Kuka lähtee ehdokkaaksi seuraaviin kuntavaaleihin?

Kuntaliitokset ovat lähes ainoa keino. Ne ovat niitä Martti Hetemäen työryhmän korostamia rakenteellisia muutoksia.

Ei ole kuitenkaan hyvä, että ajaudutaan pakosta kuntaliitoksiin. Kuntaliitoksia pitäisi harkita silloin, kun seutukunnassa on vielä ainakin yksi taloudellisesti hyvin pärjäävä kuntayksikkö.

Kunnat saavat hallitukselta koronatukipaketin. Tukipaketti on tärkeä ensiapu, mutta se ei ratkaise kuntakentän valtavaa kriisiä.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos, Huittinen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.