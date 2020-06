HS 20171031 Esa Mäkinen. Kolumnikuva. Kuva: Rio Gandara / HS

Täytyy tunnustaa: kasvo­maskin käyttäminen kassa­jonossa tuntuu kovin kiusalliselta.

Olen keväällä kaupoissa ja ravintoloissa pitänyt maalaus­käyttöön tarkoitettua pahvi­maskia. Usein tuntuu siltä, että minua katsotaan kuin kulku­tautista tai hysteerikkoa. Pitää patistaa itseään olemaan välittämättä – kuvitellusta – noloudesta. Hyvä puoli on sentään se, että ihmiset ymmärtävät pitää turva­välin. He ajattelevat, että ehkä tuolla on se, kun sillä on maskikin.

Saksassa ja Britanniassa maskeja on määrätty osin pakollisiksi joukkoliikenteessä. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön hitaalla aikataululla tilaama selvitys ei tue maskien käyttöä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi, että maskeja voi käyttää, jos etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista.

Hallituksen tiedepaneeli taas suosittelee maskeja. Myös joukko tutkijoita ja lääkäreitä on vedonnut maskien käyttösuosituksen puolesta. Kun tärkeät viskaalit kiistelevät julkisesti, kansalaisen on vaikea saada tolkkua, mitä tehdä.

Maskiasiasta on tullut sosiaali- ja terveysministeriölle kunniakysymys, jossa halutaan pitää kiinni omasta arvovallasta. ”Olisihan vaihtoehtona ollut myös se, että [maskit] voisi kieltää”, ministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Tämä kuulostaa jo lasten kiukutteluun automatkalla turhautuneen kasvattajan ärähdykseltä, jota ryyditetään katteettomalla uhkauksella. Kuvittele The New York Timesin otsikko: ”Finland Bans the Use of Masks”.

Outoa maskiasiassa on se, että sosiaali- ja terveysministeriöllä näyttäisi olevan hyvät syyt olla suosittelematta maskeja.

Tutkimukset viittaavat hyötyyn, mutta se on rajallinen. Suomalaisten saaminen käyttämään maskeja voisi olla kulttuurisesti hyvin hankalaa ja se olisi valtava logistinen ja valistuksellinen ponnistus.

Jos maskit ovat ministeriölle arvovalta-asia, samaa ne ovat hallituksen toimien kriitikoille. Maaliskuussa tikun nokassa olivat testit, huhtikuussa seuranta­sovelluksen sanottiin säästävän Suomen. Nyt maskit ovat tärkein koronapelastaja.

Sen sijaan että yritetään antaa yksi­selitteisiä määräyksiä hallintoalamaisille, kannattaisi yrittää vedota avoimuuden ja yksityiskohtaisten perusteluiden kautta.

Vaikka näin: Maskeista näyttäisi olevan jotain hyötyä, mutta hankaluudet A, B, ja C huomioiden emme tällä hetkellä aio suositella maskien käyttöä.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.