Vieraskynä

Suomessa korkea­koulu­järjestelmä perustuu siihen, että korkea­koulujen opiskelu­paikkoja on rajattu määrä ja vain pieni osa hakijoista pääsee korkea­kouluun.

Opiskelijavalinnan lähtökohdat on asetettu sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa perustuslain pykälässä 16, jossa säädetään jokaiselle yhtäläisestä, kunkin kykyjen ja erityisten tarpeiden mukaisesta mahdollisuudesta muuhunkin kuin perusopetukseen.

Kyvyillä ja erityisillä tarpeilla viitataan yksilön henkilökohtaisiin edellytyksiin omaksua opetusta. Tämä kansainvälisiin sopimuksiinkin sisältyvä lähtökohta on valinta­kokeiden käyttämisen peruste.

Tämän kevään opiskelijavalinta on ravistellut nykyistä järjestelmää ja luottamusta siihen. Opiskelijavalinnan merkitys on suuri: tämänkertaisessa yhteishaussa korkeakouluihin haki yli 150 000 hakijaa.

Yliopistot muuttivat jo vahvistettuja opiskelijavalintaperusteitaan lähes kuukausi korkeakoulujen hakuajan umpeuduttua. Ratkaisu tehtiin nopeasti huhtikuussa silloisten kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten sekä koronavirusepidemian etenemistä koskevien arvioiden perusteella.

Yliopistoissa päädyttiin laajasti toteuttamaan valintakokeet Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin linjausten perusteella kaksivaiheisesti.

Ensimmäinen vaihe oli digitaalisesti toteutettu etävalintakoe. Tällaisen valintakokeen riskinä on, että hakija ei tee koetta itsenäisesti tai että hän hyödyntää kokeen aikana kiellettyä materiaalia.

Valintakokeen toinen vaihe päätettiin toteuttaa valvotusti. Toiseen vaiheen valintakoekysymyksillä on mahdollista varmistaa, että hakija on tehnyt ensimmäiseen vaiheen ­itsenäisesti ja hallitsee valintakoe­aineiston yhtä hyvin kuin ensimmäisessä vaiheessa.

Valintakokeiden aikana Google-hauissa näkyi piikkejä, ja hakijat kertoivat vilpistä sosiaalisessa me­diassa. Yliopistot eivät ole kertoneet julkisuuteen, pyrkivätkö ne seuraamaan vilppitapauksia. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että vilppiä harjoitettiin.

Digitaalisiin valintakokeisiin saatetaan turvautua myös tulevina vuosina. Valintakoejärjestelyiden tulisi taata kyvykkäimpien opiskelu­paikat.

Ruotsissa osa korkeakoulupaikoista täytetään yleisellä korkeakouluvalmiutta mittaavalla kokeella (högskoleprov). Koevilppi on kriminalisoitu: hakija allekirjoittaa lupauksen olla harjoittamatta vilppiä, ja toimiessaan lupauksensa vastaisesti hän voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto voi evätä vilppiin syyllistyneeltä osallistumis­oikeuden kokeeseen kahdeksi vuodeksi. Neuvosto tekee myös rikos­ilmoitukset poliisille.

Ruotsin järjestelmän kehittämiseen kannustivat yliopistojen tiloissa suoritettujen valintakokeiden vilppitapaukset. Niissä nähtiin tekniikan ja langattomien yhteyksien kehittyminen: koesaleihin on tuotu entistä huomaamattomampia teknisiä apuvälineitä, joiden avulla vilppi on ollut mahdollista. Ruotsissa on keskusteltu myös henkilöntarkastuksen sallimisesta ennen koetta.

Suomessa valintakoesuoritus voidaan hylätä, jos valintakoevilppi tulee ilmi ennen valintakoetulosten julkaisemista. Lainsäädännössä ei määritellä, voiko yliopisto peruuttaa opinto-oikeuden valintakoe­vilpin vuoksi sen jälkeen, kun opiskelija on jo otettu opiskelijaksi. Myös nykyinen rikoslaki on vaikeasti sovellettavissa etävalintakoetilanteisiin, joissa toinen henkilö tekee kokeen hakijan puolesta.

Lainsäädäntö ehkäisee vilppiä ennalta, jos vilpistä kiinni jäämisen riski on suuri. Ruotsissa vertaillaan esimerkiksi valintakokeen tulosta hakijan aiempiin suorituksiin.

Jos etävalintakokeita käytetään myös tulevaisuudessa, niiden valvontaa on kehitettävä systemaattisesti. On selvitettävä esimerkiksi mahdollisuutta seurata hakijan tietoliikenneyhteyksiä kokeen aikana.

On arvioitava kriittisesti myös etävalintakokeiden sisältöä ja korostettava valvotuissa oloissa tehtyä kokeen osuutta valintaprosessissa. Vain näin toimien voidaan toteuttaa perustuslain velvoite siitä, että kyvykkyys todella on opiskelupaikan saamisen peruste.

Jonna Kosonen ja Niina Mäntylä

Kosonen on hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopistossa. Mäntylä on julkisoikeuden apulaisprofessori Vaasan yliopistossa.

