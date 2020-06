Isännöitsijä on taloyhtiössä paljon vartijana arjen asumismukavuuden kehittäjänä ja omaisuuden hoitajana.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää hallituksen ja isännöitsijän välistä luottamusta. Koska isännöitsijä käyttää taloyhtiön varoja isolla mandaatilla, luottamussuhteen lisäksi myös koko alan eettisten normien on oltava kunnossa.

Isännöintialalla kehitys on ollut viime vuosina myönteistä, kun uusia palvelukonsepteja on tullut markkinoille. Lisäksi on syntynyt yritysrakenteita, joissa isännöitsijätoimiston omistaa esimerkiksi insinööritoimisto. Tämä mahdollistaa uudentyyppisten omaisuudenhoidon palvelukonseptien tarjoamisen.

Lähtökohtaisesti yritysrakenteet eivät ole ongelma. Mutta koska isännöitsijällä on tärkeä rooli taloyhtiön korjaushankkeiden valmistelussa, taustaorganisaatiolla on merkitystä. Kun isännöinti ei ole enää perinteisessä mielessä riippumaton palveluntuottajista, erityisesti hankkeiden kilpailuttamisen avoimuutta on korostettava.

Isännöitsijän lojaalisuus taloyhtiölle on koko toimialan tärkein eettinen ohjenuora. Toki sitä edellyttää myös asunto-osakeyhtiölaki, jonka mukaan isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä taloyhtiön etua.

Lisäksi lojaliteettivelvoite sisältyy Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositukseen. Konkreettisten tekojen lisäksi kyse on myös mielikuvista. On tärkeää, että isännöitsijä näyttää olevan taloyhtiön puolella kaikissa tilanteissa.

Koska isännöinti on luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa, koko alan maineen ja kehityksen kannalta on tärkeää, että eettisiä ohjeita ylläpidetään ja vahvistetaan.

Lojaliteettivelvoite on siksi tarpeen saada mukaan myös isännöintialan omaan eettiseen normistoon, hyvään isännöintitapaan.

Kimmo Karvinen

hallituksen jäsen, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset

