Metsähallitus on oudolla asialla Suomen retkeilyluonnossa. Viidennes sen hoidossa olevista tulipaikoista, laavuista ja autiotuvista on poistumassa. Perusteluina ovat olleet niiden vähäinen käyttö, varojen puute ja asiakasturvallisuus.

Metsähallitus on pannut myyntiin huomattavan joukon hyväkuntoisia laavuja ja tupia edellyttäen, että ostaja purkaa ja kuljettaa ne pois. Lisäksi kunnista ja yhdistyksistä haetaan halukkuutta kummisopimuksiin eli vastuuseen paikkojen hoitamisesta.

Kuhmossa melojat tarjoutuivat ottamaan vastuulleen Lentuan saaressa olevan laavun. Tämä ei Metsähallitukselle sopinut, vaan laavu oli jo päätetty eliminoida. Tilalle tarjottiin vaihtoehtoa, joka ei melojia kiinnosta.

Kohteita on poistumasta myös helposti saavutettavilta ja lapsiperheille sopivilta lähiretkeilyalueilta. Kauempana olevat reitit taas ovat tarjonneet kulkijoille juuri sitä, mitä ihminen luonnosta kaipaa: hiljaisuutta ja haasteita. Näitä retkeilijöitä ei haittaa, vaikka umpeen kasvavan polun alussa on tieto kunnossapidon lopetuksesta. Retkeilijöitä haittaa sen sijaan paljon se, jos jossain korpien kätköissä oleva laavu nuotiopuineen aiotaan hävittää. Myös jokien varsilta on poistumassa tärkeitä lepopaikkoja.

Hölmöin teko Metsähallitukselta oli lukita koronaviruksen takia paitsi autiotuvat myös niiden puuliiterit. Väsynyt ja nälkäinen kulkija ei siis voinut edes sytyttää tulia.

Metsähallitus karsii luontoystävällisen retkeilyn mahdollisuuksia mutta samalla investoi läpi Suomen rakennettaviin moottorikelkkareitteihin. Varaa tuntuu olevan nyt myös laavujen purkamiseen. Luonto hoitaisi itse vähitellen metsiin lahoavat rakennelmat, eikä Metsähallituksen tarvitsisi haaskata varoja niistä huolehtimiseen. Polun päähän vain lappu: ”Ei kunnossapitoa. Liikkuminen omalla vastuulla.” Puiden maalitäplät, karttaohjelmat ja kompassi pitävät kulkijan tietoisena omista askelistaan ja omasta vastuustaan liikkumisessa.

Poistettavaksi tuomitulla Jongunjoen Siltakosken laavulla harvat kulkijat olivat pitäneet paikan siistinä, pilkkoneet valmiiksi polttopuut ja jättäneet hyttyskierukoita seuraavaa tulijaa varten.

Ei kaikkeen tarvita Metsähallitusta, ei myöskään laavujen purkamiseen.

Marja-Stiina Suihko

kaupunginhallituksen jäsen (vihr), Kuhmo

