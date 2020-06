Puhuttaessa sisäilman ongelmista tulisi huomioida, että päivittäin altistutaan tuhansille kemikaaleille mukaan lukien hajustekemikaalit. Hajustekemikaalien vähentäminen yleisissä tiloissa ja julkisissa kulkuneuvoissa on askel terveellisempään sisäilmaan.

Tuoksuvat pyykinpesuaineet, huuhteluaineet, siivous- ja puhdistusaineet, parfyymit, partavedet, deodorantit, hiuskosmetiikka, tuoksukynttilät, ilmanraikastimet, suitsukkeet ja muut keinotekoiset tuoksut aiheuttavat terveyshaittoja.

Maailmassa on tuhansia synteettisiä kemikaaleja, ja uusia kehitetään. Kaikkien yhdisteiden turvallisuutta ei voida taata. Koska kemikaalit ovat luonnolle vieraita, osa hajoaa luonnossa hitaasti tai ei ollenkaan. Tällaiset kemikaalit kertyvät luontoon ja ihmiseen aiheuttaen terveysongelmia ja lisääntymishäiriöitä.

Allergia-, iho- ja astmaliitto teki ensimmäisen tutkimuksen suomalaisten tuoksuherkkyydestä vuonna 2016. Vastanneista lähes joka kolmas arvioi itsensä herkistyneen tuoksuille. Eri tutkimuksissa luvut ovat vaihdelleet vajaasta 10 prosentista yli 40 prosenttiin.

Ihmisten käyttämät hajusteet rajoittavat monien elämää, työntekoa, opiskelua, harrastamista ja liikkumista. Tuoksut aiheuttavat yhteiskunnalle miljoonien eurojen kustannukset muun muassa lääkärissä käynteinä, sairauspäivinä, työkyvyttömyytenä ja lääkekuluina.

Tuoksuherkkyys on poikkeava tapa reagoida tuoksuihin ja hajuihin. Sen syntymekanismia ei vielä tiedetä. Sitä on selitetty altistumisella kemiallisille vierasaineille, kuten luonnollisille tai synteettisille kemikaaleille, joita elimistö ei pysty käsittelemään. Työpaikan tai asunnon homeongelmien on huomattu lisäävän herkistymistä hajustekemikaaleille.

Tuoksuherkkyyden oireita ovat muun muassa äänen käheys, yskä, hengenahdistus, nuha, silmien ärsytys, päänsärky, aivosumu, huimaus, pahoinvointi ja iho- ja limakalvo-oireet.

Hajustekemikaalit aiheuttavat ongelmia myös monille astmaatikoille, allergikoille ja migreenipotilaille. Kaikilla on oikeus hengittää sairastumatta kotona, työssä, harrastuksissa ja julkisissa sekä yleisissä sisätiloissa ja kulkuneuvoissa.

Esteettömyys tarkoittaa myös hajustekemikaaleista vapaata hengitysilmaa.

Tiina Arlin

Vantaa

