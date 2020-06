Suomi on linjannut, ettei täältä myydä sotatarvikkeita sotaa käyviin maihin. Saman linjauksen pitää toimia myös niin, ettei osteta sotatarvikkeita sotaa käyvistä maista. Yhdysvaltojen sotilaallisia interventioita on 25 viime vuoden aikana on ollut noin 200. Se sotii edelleenkin esimerkiksi Afganistanissa, Irakissa ja Syyriassa. Juuri nyt Yhdysvalloissa taistellaan rotumellakoissa. Voiko tällaiselta maalta hankkia hävittäjiä miljardeilla euroilla?

Ovatko päättäjämme niin farisealaisia, etteivät välitä, mitä tarjottujen hävittäjien ja aseiden takana olevat valtiot tekevät maailmalla? Siltä näyttää, kun kuuntelee hallituksen ministereiden puheita. Rauha ei taida puhjeta meidän aikanamme.

Erkki Heinilä

Lappeenranta

