Koronakevät on tehnyt näkyväksi nuorten heikentyneen hyvinvoinnin ja lisääntyneet mielenterveysongelmat. Olemassa olleet haasteet uhkaavat nyt kärjistyä, kun epidemia on kasvattanut nuorten kuormitusta lyhyessä ajassa.

Hallitus on oikeassa suunnatessaan tukea lapsille ja nuorille koronaepidemian jälkihoitoon. Jotta hallituksen hyvinvointipaketti ei ole vain hätäapua vaan investointi tulevaisuuteen, nuoret on otettava mukaan pohtimaan ratkaisuja. Laatu on nostettava palveluiden kehittämisen kärjeksi. Pitkäjänteisenä ja yhteisenä tavoitteena tulisi vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä mahdollistaa itsenäinen elämä ja hyvä tulevaisuus.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen vaatii puuttumista palvelujärjestelmän rakenteisiin. Nykyisellään järjestelmä näyttäytyy nuorille pirstaleisena, eivätkä siiloutuneet palvelut kykene vastaamaan nuorten elämän monitahoisiin tuen tarpeisiin.

Eheämpi ja nuorten tarpeista kumpuava palvelujärjestelmä tarkoittaisi sektorirajojen häivyttämistä, tiedonkulun parantamista ja tietojensiirron helpottamista. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi nuorten asioita pitää voida käsitellä siellä, missä nuori haluaa tukea saada – yhden luukun periaatteella.

Palvelujärjestelmän tulee etsiä ja löytää tukea tarvitsevat nuoret nykyistä paremmin. Tukea tulisi tarjota nuorille aktiivisemmin, ja se tulisi saada käyttöön helposti asuinpaikasta riippumatta. Nyt tuen saamisessa painottuu liiaksi nuoren oma aktiivisuus. Moni nuori päätyy hakemaan apua vasta, kun ongelmat ovat kärjistyneet.

Järjestöt tarjoavat jo nyt valtavasti matalan kynnyksen tukipalveluita, mutta nuoret eivät ole niistä tietoisia. Tiedotusta ja markkinointia tulisi lisätä, ja tietoa ja palveluita on vietävä sinne, missä nuoret ovat.

Kun palvelujärjestelmän kehittämisessä johtoajatuksena on nuorilähtöisyys, se heijastuu nuoren saamaan palvelukokemukseen. Tukea tarvitsevat nuoret kaipaavat ennen kaikkea kohdatuksi tulemista ja tulevaisuudenuskon herättelyä.

Vain nuoret itse tietävät, mitä laatu tarkoittaa tukipalveluissa. Se on jatkuvuutta, rinnalla kulkemista, kuuntelua, kannustamista, yksilöllisten tarpeiden huomioimista, erilaisten vaihtoehtojen tekemistä näkyväksi ja nuoren osallisuuden vahvistamista itseään koskevissa asioissa.

Reetta Alanko

asiantuntija, filosofian maisteri

Reija Paananen

asiantuntija, filosofian tohtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu

