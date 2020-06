Suomen koulutusjärjestelmä oli kriisissä jo ennen koronavirusta, ja tilanne on edelleen huonontunut. Koulutus ei saavuta sille asetettuja tavoitteita. Koulupudokkuus on yleisempää kuin muissa OECD-maissa. Heikko luku-, lasku- tai kirjoitustaito vaikeuttaa jatko-opintoihin siirtymistä ja niissä menestymistä. Ikäluokasta 15 prosenttia jää edelleen ilman toisen asteen tutkintoa. Koulutustason nousu on pysähtynyt.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että koulutus- ja osaamistaso nousee kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy.

Lisäksi toteutetaan jatkuvan oppimisen uudistus- ja muita toimia, joilla varmistetaan, että koulutus, sivistys ja osaaminen muodostavat yhteiskunnan perustan jatkossakin.

Koronaviruskriisin jälkeen tavoitteiden toteutuminen on entistä tärkeämpää, eikä tavoitteista tule luopua. Myös Vesa Vihriälän työryhmän raportissa kehotetaan panostamaan inhimilliseen pääomaan ja harkitsemaan muun muassa varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen voimavarojen lisäämistä ja oppivelvollisuuden ikärajan nostoa niin, että kaikille varmistetaan toisen asteen koulutus.

Nykyisin koulutusjärjestelmä nähdään talouden ja tuotannon osasysteeminä, jonka tehtävänä on tuottaa osaavaa työvoimaa elinkeinoelämälle. Ajattelu ja osaaminen nähdään aineettomana tuotantovälineenä.

On hyvä, että koulutuksen merkitys ymmärretään. Koulutuksesta ei kuitenkaan tule rakentaa vain työelämään valmistavaa kilparataa, jonka suorituspaineita eivät kaikki kestä ja josta osa putoaa jo peruskoulussa.

Tulevaisuuden koulun tulee tarjota kaikille turvallinen opiskelu-, oppimis- ja kasvupaikka, johon oppilas kokee kuuluvansa ja jossa hän saa tiedot ja taidot sekä valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja itsenäiseen elämänhallintaan.

Jukka Söderdahl

Pori

