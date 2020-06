Vasta työelämään siirtyvänä ja itsekin esiintymistä jännittävänä nuorena aikuisena pidän hyvin rohkaisevana tietoa siitä, että Suomen tärkeimpiin tehtäviin voi edetä, vaikka kokee esiintymisjännitystä. Jännittämistä pidetään usein epäammattimaisena, vaikka psykologi Minna Martinin mukaan 70 prosenttia suomalaisista on joskus jännittänyt esiintymistä tai muuta sosiaalista tilannetta. Vaikuttamistyö ei kuulu vain sille vähemmistölle, joka ei koskaan jännitä.

Katri Kulmunin (kesk) tapauksessa on tehty virheitä valtion varojen käytön suhteen, mutta avun hakeminen itsessään on hyvä asia. Hän on ensimmäinen ministeri, jonka tiedän puhuneen esiintymisjännityksestään. Annan Kulmunille tästä aplodit. Omista vaikeuksista puhuminen helpottaa nuorten hakeutumista vaikuttamistehtäviin. Vinkkinä kuitenkin, että esiintymisjännitykseen saa kohtuuhintaisesti tehokasta apua myös psykologeilta.

Julia Sangervo

psykologian kandidaatti, Tampere

