Esa Mäkinen arveli kolumnissaan maskien käytön muodostuneen sosiaali- ja terveysministeriölle kunnia- ja arvovaltakysymykseksi (HS 6.6.). Siltä se valitettavasti näyttää.

Esimerkiksi julkisessa liikenteessä ruuhka-aikoina pelkkä ”voi käyttää”-ohje ei suojele ketään. Jos itse käytät maskia ja vieressäsi on oireeton viruksen kantaja ilman maskia, eihän siinä ole mitään mieltä.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella varsinkaan nuoret eivät aina välitä turvaväleistä ja kuulemma sanovat herkästi ”ei minulla ole koronavirusta”. Olen ymmärtänyt, että varsinkin oireettomat viruksen kantajat ovat todellinen riski.

Myös joidenkin asiantuntijoiden esittämä väite, että me suomalaiset emme osaisi käyttää maskeja, on vähintään kummallinen. Mehän olemme yksi maailman parhaiten koulutetuista kansoista. Emmeköhän oppisi käyttämään maskejakin, vaikkapa samanlaisilla yhteiskunnallisilla tietoiskuilla kuin mitä on annettu käsien pesusta ja turvaväleistä.

Ainakin julkisessa liikenteessä – oli ruuhkaa tai ei – olisi hyvä olla maskipakko. Silloin tällainen riskiryhmään kuuluvakin uskaltaisi ilman pelkoa matkustaa julkisilla esimerkiksi hoitamaan terveysasioitaan.

Anna-Maija Hankonen

Helsinki

