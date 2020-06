Kotikuntani on tarjonnut minulle kaksikymmentä vuotta maksuttoman rintasyövän seulontatutkimuksen. Olen käynyt seulonnassa joka kerta, kun tämä mahdollisuus on minulle tarjottu. Viime torstaina minut oli kutsuttu seulontaan viimeisen kerran, koska ikävuodet tulevat täyteen.

Päätin viedä tutkimuksen tekevälle röntgenhoitajalle kukan. En tietenkään tuntenut häntä eikä hän minua. Kerroin hänelle, että tämä on kohdallani viimeinen kaupungin maksama tutkimus, ja siksi hän saisi minulta kukan symbolisena kiitoksena. Nuori hoitaja ilahtui ja yllättyi.

Menin etuajassa ja pääsinkin heti tutkimukseen. Arvelin, että koronaviruksen takia monet varmasti ovat peruuttaneet tai siirtäneet heille varattuja aikoja.

Arvatkaapa, mitä hoitaja vastasi? Monet naiset jättävät tulematta eivätkä vaivaudu edes perumaan heille varattuja aikoja. En ollut uskoa korviani.

Minun päähäni ei mahdu, että elämme hyvinvointivaltiossa, jossa tällainen tutkimus tarjotaan meille maksutta ja saamme kotiin kirjeitse tulokset, ja silti ihmiset toimivat näin. Ovatko naiset todella näin välinpitämättömiä? Kuka voisi kertoa minkälaisista summista on kyse, kun tällainen tutkimus järjestetään? Mitä jokainen käyttämättä jätetty aika tarkoittaa rahassa?

Jokaisen lähipiirissä on luultavasti nainen, joka on sairastunut rintasyöpään. Minullakin on lähelläni tällaisia ystäviä, nuoria naisia, pienten lasten äitejä ja isoäitejä. Miksi sinä et osallistunut tutkimukseen? Miksi jätit aikasi käyttämättä? Miksi et ilmoittanut, ettet käytä sinulle varattua aikaa? Kertoisitko?

Leena Järvenpää

Helsinki

