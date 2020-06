Tänään maanantaina (8.6.) vietetään maailman merten päivää. Viime vuonna vietin tätä tärkeää päivää asiaankuuluvasti keskellä Atlanttia. Greenpeacen alus Esperanza oli juuri aloittanut vuoden mittaisen tutkimusmatkan Atlantin halki.

Tänä vuonna ihailen Itämerta rannalta käsin. Vertailemme läheisten kanssa, mitä kukin on viime aikoina tehnyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun koronapandemia alkoi. Itse osallistuin juuri eduskunnassa asiantuntijakuulemiseen YK:n uudesta mertensuojelusopimuksesta. Se merkitsee toiveikasta virstanpylvästä: pahimmasta on selvitty, ja pystymme taas katsomaan eteenpäin, suurempia kokonaisuuksia.

YK käy parhaillaan neuvotteluja uudesta mertensuojelusopimuksesta. Vahva sopimus on ainutlaatuinen mahdollisuus suojella maailman meret valtioiden rajojen ulkopuolella. Nämä alueet peittävät lähes puolet maapallon pinta-alasta, eikä niiden suojelu ole nykyisellään mahdollista. Koronaviruspandemia on lykännyt sopimusneuvotteluja. Juuri nyt emme vielä tiedä, milloin suuria kansainvälisiä kokouksia voidaan taas turvallisesti järjestää. Kansainvälinen yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä luonnon kriisin selättämiseksi.

Elämää kuhisevat meret ja metsät ovat nimittäin myös meidän hyvinvointimme edellytys. Mertensuojelu tarkoittaa, että suojelemme vähintään 700 000 eliölajia: elämää, joka tuottaa puolet hapesta, jota hengitämme. Hyvinvoivat meret tarkoittavat myös miljardien ihmisten ruokaturvaa ja elintärkeää liittolaista kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan.

Ilmastokriisi, muovijäte, öljynporaus ja teollinen kalastus ovat ajaneet merten elämän romahduksen partaalle. Tutkijoiden mukaan vähintään 30 prosenttia merialueista tulisi rauhoittaa kokonaan teolliselta toiminnalta, jotta merten elämä voisi toipua, kukoistaa ja sopeutua muutoksiin. Poliittinen tuki tärkeälle tavoitteelle vahvistuu nopeasti, ja Suomikin tukee sitä.

Maailmanlaajuisessa mertensuojelualueiden verkostossa merten elämä voi toipua nopeastikin. Tiedejulkaisu Naturessa vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan tulokset olisivat nähtävissä jo kolmenkymmenen vuoden kuluessa.

Täysin suojelluilla alueilla kalakannat ovat elpyneet, uhanalaiset lajit ovat palanneet ja kokonaiset eliöyhteisöt ovat palautuneet, kun ihmisen toiminnan paine on hellittänyt. Toivoa antaa sekin, että sinivalaat ovat runsastuneet sen jälkeen, kun kaupallinen valaanpyynti kiellettiin noin 30 vuotta sitten.

Meri yhdistää meitä kaikkia. Tämä ajatus on antanut minulle lohtua ja voimaa eristyksen aikana. Maailman merten päivänä toivon, että nousemme koronakriisistä viisaasti ja rohkeasti. Kriisi on näyttänyt, että meidän täytyy nopeasti vahvistaa hyvinvoinnillemme elintärkeitä luonnon turvaverkkoja, joista meret ovat yksi tärkeimmistä.

Laura Meller

filosofian tohtori, meriasiantuntija, Greenpeace

